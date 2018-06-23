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Московский листок

Пресненские единороссы ослушались Турчака и не поддержали повышение пенсионного возраста

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 0

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Пресненские единороссы ослушались Турчака и не поддержали повышение пенсионного возраста

Шесть членов Пресненской организации партии "Единая Россия" подписали заявление о несогласии с планируемым повышением пенсионного возраста. В заявлении законопроект назван антисоциальным, подписавшие его члены партии "Единая Россия", призывают Правительство отказаться от этой инициативы, депутатов ГД не голосовать за этот законопроект, а Президента не подписывать законопроект, если он будет принят ГД. 

Законопроект подписали: Ткач Е.В., Скорик Т.Н., Москва Н.А., Семенова В.Н., Тихонова М.И., Асманова Е.В. 

Заявление отправлено в Правительство Р.Ф. руководство фракции и партии ЕР, Администрацию Президента РФ.

Полный текст заявления

Мы, члены Пресненской районной организации Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заявляем о том, что категорически не согласны с предлагаемым Правительством РФ повышением пенсионного возраста с 55 и 60 лет до 63 и 65 соответственно.

Подобная мера имеет яркий антисоциальный характер. Она приведет к огромному росту безработицы, ухудшению уровня жизни, а многих в первую очередь пожилых, поставит на грань выживания.

Мы призываем правительство Российской Федерации отказаться от принятия этого антинародного закона, депутатов ГД РФ не голосовать за его принятие, а так же мы призываем Президента Российской Федерации в случае, если этот законопроект будет вынесен и принят ГД РФ, не подписывать его.

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