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Московский листок

Силовиков уже два года назад силовигархия планировала лишить пенсий по выслуге

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 0

либералы силовики реформа пенсионеры социальный регресс
Силовиков уже два года назад силовигархия планировала лишить пенсий по выслуге

Вот что мы читали в октябре 2016-го, но как-то не заприметили...

Военных и силовиков могут лишить пенсий по выслуге лет. Такая возможность обсуждается сейчас в Минфине, который предлагает заменить пенсионные выплаты социальным контрактом. Пенсионную реформу для военнослужащих, а также сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, ГУФСИН, СКР и других служащих разрабатывает подведомственный Минфину Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ). Его директор Владимир Назаров убежден, что пенсионная реформа для силовиков должна быть пересмотрена радикально, пишет «Утро.ру».

Назаров говорит о том, что вместо выплаты пенсий им могут предложить социальный контракт. «Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид, надо дать ему деньги на переобучение, дать большое выходное пособие, чтобы ему хватило на год-два безбедной жизни», — считает эксперт. Разработчики реформы полагают, что навыки, полученные на службе, помогут бывшим служащим быстро найти себе достойную высокооплачиваемую работу. Назаров уточнил, что реформа коснется только будущих пенсионеров.

В Минфине посчитали, что пенсионная реформа военнослужащих позволит ежегодно экономить до 500-700 млрд рублей из бюджета. Сейчас военная пенсия назначается лицам, имеющим на день увольнения выслугу на службе в силовых ведомствах от 20 лет. На пенсию также могут рассчитывать и те, кто отслужил в силовых органах не менее 12,5 лет, а общий трудовой стаж составляет не менее 25 лет.

Кстати, вот он, птенец гайдаровского инкубатора Назаров. Если кому на плакатик или для дартса... 

 



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