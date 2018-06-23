Республика против империи: в Стамбуле прошёл пятимиллионный митинг противников Эрдогана

Кандидат на президентских выборах от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Мухаррем Индже выступил в субботу на пятимиллионном митинге в Стамбуле.

Как сообщает газета Cumhuriyet, агитационный митинг в рамках президентской гонки прошел в стамбульском районе Мальтепе. "На митингах в Измире и Анкаре вас было много, но в Стамбуле вас собралось пять миллионов человек", - подчеркнул он. Источники СМИ в полиции подтверждают, что на митинге присутствовало около 5 миллионов человек.

В своей речи Индже пообещал сторонникам, что в случае его победы на завтрашних выборах Турция станет другой страной. "Завтра настанет конец дискриминации, завтра настанет конец бессмысленным растратам государственных средств. За последние пять дней мы провели 107 митингов, и я благодарен вам за вашу поддержку", - заявил он (цитата по ТАСС).

Параллельно с Индже в Стамбуле ряд митингов проводит и действующий президент Турции Тайип Эрдоган. В течение дня он пять раз выступит с речью перед своими сторонниками в различных районах города. Столь большое внимание кандидатов к стамбульским избирателям обусловлено тем, что здесь проживает одна пятая 80-миллионного населения республики. Ожидается также, что Эрдоган и Индже завтра проголосуют на выборах именно в Стамбуле.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции запланированы на воскресенье, 24 июня, то есть почти на полтора года ранее планировавшегося срока - в ноябре 2019 года.

Как отмечает Reuters, победитель президентских выборов получит новые широкие полномочия в рамках конституционных изменений, поддержанных Эрдоганом и одобренных в прошлом году с небольшим перевесом голосов на референдуме.

Всего в президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: кроме Эрдогана и Индже, это - кандидат от оппозиционной "Хорошей партии" Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии "Родина" Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила 11 политических партий. Это Партия справедливости и развития, Партия националистического движения, Народно-республиканская партия, Партия благополучия, партия "Родина", Независимая партия борьбы, Партия демократии народов, "Хорошая партия", Партия независимой Турции, Партия великого единства, Демократическая партия.

Эрдоган уже 15 лет доминирует в турецкой политике - сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года - заняв кресло президента.

Напомним, с каким напряжением и иногда вооружённым противостоянием шла эта предвыборная кампания.

На юго-востоке Турции 15 июня стычка между местными жителями и сторонниками правящей Партии справедливости и развития (ПСР; AKP) привела к гибели трех человек. Нападение произошло в районе Суруч на юге провинции Шанлыурфа, сообщает NTV.

По данным турецкого телеканала, в результате инцидента три человека погибли и еще девять пострадали. Стычка произошла между местными жителями и сотрудниками местного штаба ПСР, среди которых был депутат парламента Ибрагим Халил Йылдыз.

Сторонники правящей партии проводили в регионе агитационную кампанию в преддверии досрочных президентских и парламентских выборов, намеченных на 24 июня.

По словам источников Reuters, Йылдыз отправился по местным магазинам в Суруче. Между людьми из окружения депутата и местными торговцами завязалась потасовка, обернувшаяся стрельбой.

В результате погиб брат депутата и еще два человека с противоборствующей стороны. Еще четверо раненых оказались также братьями политика. Восемь пострадавших попали в больницу, уточнили собеседники Reuters. Полиция задержала около десяти человек.

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