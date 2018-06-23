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Московский листок

Белоруссия не ждёт помощи от РФ и не хочет в ЕС, её судьба в руках колхозников, трудящихся

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 1

белоруссия евросоюз сырьеваяимперия
Белоруссия не ждёт помощи от РФ и не хочет в ЕС, её судьба в руках колхозников, трудящихся

Александр Лукашенко потребовал качественной работы в сельском хозяйстве и допустил, что если поставленные задачи выполняться не будут, то Белоруссия может войти в состав «какого-то государства». Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны, передает телеканал ОНТ. 

Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушения технологий сажают в тюрьму и увольняют. «Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда мы собирались на пленумы и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов», — заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что все поставленные задачи нужно выполнять. 

«Причина одна: невыполнение — смерть. Мы на фронте. Не выдержим эти годы — провалимся. Значит, надо будет или в состав государства какого-то идти, или об нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал белорусский лидер.

Как сообщает БЕЛТА, во время совещания в Шкловском районе помощник президента и инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков заявил, что одной из проблем является дефицит кадров и специалистов, а также низкий уровень ответственности. По его словам, изменить ситуацию может повышение уровня зарплаты и ее зависимость от конечного результата. Лукашенко отметил, что нужно также поддерживать жесткую дисциплину на предприятиях.

От редакции: Ситуация сложная, и хорошо что батько беспокоится заранее. Под "каким-то" подразумевается явно не РФ - ибо Союзное с Россией государство давно существует, но ничего не делает для Белоруссии. Идти в Евросоюз? Это гибель всего сельского хозяйства, батько это понимает - ВТО... Поэтому вопрос производительности труда в сельском хозяйстве для белорусов стоит сейчас почти так же остро, как пенсионный вопрос в РФ - если поддаться расслабону, всё рухнет. Какие ещё варианты?

Задрать тарифы для российской силовигархии, прокачивающей через Белоруссию нефть и газ. Но вот тогда-то они и развяжут войну, не поскупятся - московские десанты либералов частенько наезжали в Минск, Илюша Яшин там звездился особливо. Ну, а для кого расшатывают кораблик либералы - известно, исторически доказано неоднократно, для националистов. Они там есть, как везде. И вот они-то будут сговорчивее и с силовигархией (которой плевать на народ "союзного государства", на сельское хозяйство экс-советской республики и производства иные), и с Евросоюзом. Вытоптать колхозы и совхозы, любые собственные производства, как в РФ, уничтожить белорусский трикотаж и "пищёвку" ради китайского ширпотреба и напичканных консервантами продуктов из Евросоюза - это патриоты сделают с азартом расеянских реформаторов. Ну, а дальше...

Всё верно чует батько - так что дисциплину крепить, других вариантов нет. Баблом в карманах делу не помочь. Не бабло, а сплочённость трудящихся побеждает зло.

И плохо что "не в советские времена" - они не так далеко, и вовсе не позади. Революция в РФ, победа сил, готовых восстановить именно Советскую пенсионную систему - откроет двери и Белоруссии в новый Советский Союз. 

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП 

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Всего комментариев к статье: 1
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не ждет помощи от РФ и не хочет в ЕС
и правильно делает написал 23.06.2018 20:07
RE -не ждет помощи от РФ и не хочет в ЕС
-и правильно делает - у ес только политика как побольше в свой карман набить и захапать.
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