Ярославский мэр Слепцов хочет пить чай по месту службы в комнате за 12 миллионов

Госзакупки продолжают радовать общественность. Мэрия Ярославля объявила тендер на ремонт в своём здании. Речь идёт о создании чайной комнаты, где мэр города Владимир Слепцов будет отдыхать после переговоров. Отделка помещения для чаепитий будет финансироваться из городского бюджета. Цена вопроса — 12,4 млн рублей. Документация на ремонтные работы гласит:

«В помещениях №49 и 50 2-го этажа ремонтные работы проводились достаточно недавно. Но в результате осмотра этих помещений была установлена необходимость проведения ремонтных работ в связи с изменением назначения помещения. Внешний вид должен соответствовать интерьеру помещения №51 (переговорная). Цель проведения работ — подготовить помещение для проведения времени после переговоров. В настоящее время в этих помещениях планируется проведение чаепитий с приемом пищи».

После ряда резонансных публикаций в СМИ мэрия поспешила выступить с опровержением. Но сделано это было крайне неуклюже: всю вину свалили на проектировщиков, которые якобы по собственному произволу назвали «чайной комнатой» зал приёма официальной делегации. На самом деле, по словам чиновников, на упомянутую сумму планируется провести ремонт других помещений, в том числе, туалетов. Однако осенью прошлого года мэрия уже проводила ремонт своих туалетов…

Администрация Ярославля не впервые оказывается в центре коррупционных скандалов. Летом 2017 года мэрия заключила контракт на замену дорожных ограждений стоимостью 23,4 млн рублей. В аукционе приняла участие единственная компания — ООО «Стальстроймонтаж», которую возглавляет Сергей Леднев, давний друг мэра. В качестве «отката», по утверждению местных «яблочников», мэр получал от бизнесмена дорогие автомобили. Они были оформлены на Леднева, но фактически ими пользуется сын г-на Слепцова.

Шум продолжается, а «Васька слушает да ест». Слепцов в своём мэрском кресле чувствует себя хорошо.

Впрочем, до того же придворного путинского любимца, до нынешнего банкира Шувалова мэру Слепцову ещё далековато. Тут - миллионы рублей, там - десятки миллионов долларов. Вот это - размах, вот это государственный патриотизм!

Семья главы ВЭБ, бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова владеет элитным дальнемагистральным бизнес-джетом Gulfstream G650. Из данных Директората гражданской авиации Люксембурга от 11 мая 2018 года следует, что лайнер с регистрационным номером LX-MOW оформлен на компанию Altitude X3, зарегистрированную на Бермудах, сообщает Forbes.

Ранее на компанию с таким названием был оформлен предыдущий бизнес-джет Шуваловых Bombardier Global Express, говорится в статье. Шувалову приходилось неоднократно отвечать на вопросы журналистов об этом самолете, на котором, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, он возил по миру собак жены. Интерес СМИ к этому лайнеру вызывал крайнее раздражение бывшего члена кабмина.

Стоимость по каталогу нового воздушного судна семьи главы ВЭБ - около 70 млн долларов, сообщает Forbes. Эксплуатантом самолета является Global Jet Luxembourg S.A, "дочка" популярной у российских бизнесменов Global Jet.

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