Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Тысячи исламистов безуспешно атаковали Девятую танковую дивизию армии Сирии

Опубликовано 23.06.2018 в разделе комментариев 0

терроризм сирия исламизм
Тысячи исламистов безуспешно атаковали Девятую танковую дивизию армии Сирии

На северо-востоке южной зоны деэскалации в Сирии более тысячи боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии армии Сирии. 

Инцидент произошел в ночь на 23 июня недалеко от населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. 

Сейчас бойцы армии Сирии продолжают вести оборонительные бои. 

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что пять военнослужащих сирийской армии погибли, еще 19 получили ранения. 

Также пострадали мирные жители населенных пунктов, в которых идут бои. Об их количестве не сообщается. 

Отмечается, что на отдельных направлениях террористы были остановлены. Принимаются меры по спасению мирных жителей.

Напомним, 11 июня правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России предотвратили попытку прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК. 

Отмечается, что большая группа боевиков двигалась на пикапах с крупнокалиберным вооружением и мотоциклах. Их заметили сирийские военные в районе горы Гураб. В результате столкновения были ликвидированы пять боевиков, уничтожены пикап и один мотоцикл. Остальные боевики отошли обратно к Эт-Танфу. 

Новости по теме:

"Сирия нам, наверное, нужнее сегодня, чем заработные платы"

Советские средства ПВО успешно отразили очередную ракетную атаку в Сирии

Прорыв исламистов к Пальмире пресекли армия Асада и ВКС, ожидается химатака 

Четырех погибших в Сирии военных из Забайкалья, о которых умолчали в Минобороны, похоронят в Чите 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение
Готовьтесь к краху государства, которое объявило к...
23.06.2018
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либеральный налог-убийца
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либ...
23.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Тысячи исламистов безуспешно атаковали Девятую танковую дивизию армии Сирии (0)
Ярославский мэр Слепцов хочет пить чай по месту службы в комнате за 12 миллионов (1)
Белоруссия не ждёт помощи от РФ и не хочет в ЕС, её судьба в руках колхозников, трудящихся (2)
Республика против империи: в Стамбуле прошёл пятимиллионный митинг противников Эрдогана (0)
Силовиков уже два года назад силовигархия планировала лишить пенсий по выслуге (11)
Пресненские единороссы ослушались Турчака и не поддержали повышение пенсионного возраста (5)
ВСУ снова наступали на ДНР и снова понесли потери (7)
Очередная звезда "Дома-2" умерла глупой смертью (9)
Каталония продолжает отдаляться от испанской монархии (1)
Грозный Турчак запретил в "ЕдРе" недовольство пенсионной реформой и велел подпереть Димона (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Очередная атака на Партию Дела в Приморье. "Мерси трейд"?
Максим Калашников Максим Калашников: Трамп снова в атаке
Максим Калашников Максим Калашников: Что показал случай с Юмашевым? Лишь реальное положение всяких НОД, Кургиняна и прочей челяди
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Похвалюсь...
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Познер объяснился
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss