Тысячи исламистов безуспешно атаковали Девятую танковую дивизию армии Сирии

На северо-востоке южной зоны деэскалации в Сирии более тысячи боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии армии Сирии.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня недалеко от населенных пунктов Дама и Дейр-Дама.

Сейчас бойцы армии Сирии продолжают вести оборонительные бои.

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что пять военнослужащих сирийской армии погибли, еще 19 получили ранения.

Также пострадали мирные жители населенных пунктов, в которых идут бои. Об их количестве не сообщается.

Отмечается, что на отдельных направлениях террористы были остановлены. Принимаются меры по спасению мирных жителей.

Напомним, 11 июня правительственные войска Сирии при поддержке Воздушно-космических сил России предотвратили попытку прорыва боевиков из района населенного пункта Эт-Танф в направлении города Пальмиры. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон, поступившем в РБК.

Отмечается, что большая группа боевиков двигалась на пикапах с крупнокалиберным вооружением и мотоциклах. Их заметили сирийские военные в районе горы Гураб. В результате столкновения были ликвидированы пять боевиков, уничтожены пикап и один мотоцикл. Остальные боевики отошли обратно к Эт-Танфу.

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