Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Должен ли осужденный Сенцов просить Путина о помиловании?

Опубликовано 24.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 4

терроризм тюрьма
Должен ли осужденный Сенцов просить Путина о помиловании?

Похоже, как бы встревоженная 40-дневной голодовкой осужденного Сенцова, просвещенная Европа просит и требует от России отпустить его из колонии на свободу.

В любой форме отпустить - помиловать, обменять и т.д. В общем, пожалеть. Заметим только, что это та самая Европа, которая за Крым считает нашу страну «агрессором» и потому еще четыре года назад обложила ее всевозможными санкциями.

Но... тем не менее, она не бойкотировала Мундиаль-2018 им.В.Путина и прислала свои сборные в «страну-агрессор». Есть даже мнение, что первые 4 места уже поделены. Россия там не последняя, но это только мнение. Пока все идет по «сочинскому сценарию».

Может быть, поэтому «взяточник Песков» по-барски снисходительно отвечает Европе и всем правозащитникам.

Дескать, для помилования Сенцова нужно его прошение к президенту, а он не пишет. О том же толкует генерал-омбудсменша Москалькова (вот же послал господь заступницу). Вроде все верно и... не шибко.

Я специально не рассказываю о фабуле обвинения и приговоре, потому что речь не об оправдании или амнистии, а о помиловании. Христианской ценности. Акте личного милосердия.

В мае 2016 г. наш четырежды нацлидер великодушно помиловал «летчицу-наводчицу» Савченко, осужденную на 22 года за соучастие в убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

На суде она вины не признала, о помиловании хозяина Кремля не просила, ни дня по приговору не сидела. Но, тем не менее, была прощена им и отпущена на родину в Киев.

Конечно, это выходило за рамки общепринятой практики. Почему соучастнице в убийстве наших ребят такое снисхождение? В Генпрокуратуру РФ посыпались запросы и вопросы. Один из них на имя генпрокурора Ю.Чайки по просьбе коллег написал и я.

И вот какой ответ за № 12-8840с-15 прислал мне зам. начальника кассационного управления Р.Н.Юсифов: «Помилование осужденного - это право Президента Российской Федерации и находится исключительно в его компетенции».

Вопрос понятен? И это не единичный случай. Сразу приходит на память сфабрикованное «дело» жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной в 1916 г. на 7 лет «за шпионаж» за СМС-ку в Грузию семилетней давности.

На большой пресс-конференции в декабре журналисты обратили г-на Путина на эту вопиющую подлость его законников. Он обещал разобраться и помиловал без вины виноватую без всякого ее прошения. Просто исправил вопиющее беззаконие его «борцов с терроризмом».

Так, думается, и тут. Никакой обязательной просьбы осужденного Сенцова к «его высокопревосходительству», стало быть, не требуется, чтобы его помиловать. Было бы желание.

Вот студентка филфака МГУ Варя Караулова еще в январе написала из колонии ему прошение о помиловании. Та же  генеральша Москалькова отвезла его в Москву, обещала передать главе государства и похлопотать за нее. И что?

Спросите что-нибудь полегче.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
осужденной в 1916 г. на 7 лет
КАКОЙ ГОД написал 24.06.2018 01:19
осужденной в 1916 г. на 7 лет
Ответить
Re: увеличение числа психопатов...доукомплектовал укрдурдом
.Дмитрий г.Запорожье.+-... написал 24.06.2018 01:05
В т.н Йухраине,недогосударстве вообще нет нормальных-сплошь
поцерылые жыдобандеровские хохлопитеки.Причем - все буйные
Ответить
Сенцову надо дать Героя России
как написал 24.06.2018 00:59
академику К.А.Дырову.Заслужил таки.
Ответить
Что за скрип, что за хруст раздается над великой французской рекой? Гилоьтиной устройство зовется!
!!!!TOTJQ!VSEBUDJT!!!!& написал 24.06.2018 00:58
"В мае 2016 г. наш четырежды нацлидер великодушно помиловал &#171;летчицу-наводчицу&#187; Савченко, осужденную на 22 года за соучастие в убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
На суде она вины не признала, о помиловании хозяина Кремля не просила, ни дня по приговору не сидела. Но, тем не менее, была прощена им и отпущена на родину в Киев.
Конечно, это выходило за рамки общепринятой практики. Почему соучастнице в убийстве наших ребят такое снисхождение? "
- Ой, я Вас таки умоля-яяю-юю! Это была спецоперация по увеличению таки числа пси-хопатов на к-л "юкрейеистан" - то таки да... Таки путин доукомплектовал укродурдом до критической таки массы - то таки да... Скоро таки должно е-ба-нуть! - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что делать с пенсионным возрастом?:
Результаты
Интернет-ТВ
Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение
Готовьтесь к краху государства, которое объявило к...
23.06.2018
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либеральный налог-убийца
А.Бережной, А.Вассерман, М.Калашников: НДС как либ...
23.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Члены "Единой России" подписали заявление против повышения пенсионного возраста (0)
"Карлики" отказываются митинговать за деньги (3)
Должен ли осужденный Сенцов просить Путина о помиловании? (4)
Тысячи исламистов безуспешно атаковали Девятую танковую дивизию армии Сирии (1)
Ярославский мэр Слепцов хочет пить чай по месту службы в комнате за 12 миллионов (3)
Белоруссия не ждёт помощи от РФ и не хочет в ЕС, её судьба в руках колхозников, трудящихся (2)
Республика против империи: в Стамбуле прошёл пятимиллионный митинг противников Эрдогана (1)
Силовиков уже два года назад силовигархия планировала лишить пенсий по выслуге (13)
Пресненские единороссы ослушались Турчака и не поддержали повышение пенсионного возраста (5)
ВСУ снова наступали на ДНР и снова понесли потери (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Турчак: заявления о несогласии с пенсионной реформой недопустимы
Дарья Митина Дарья Митина: Бравo, Митрoхин!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Очередная атака на Партию Дела в Приморье. "Мерси трейд"?
Максим Калашников Максим Калашников: Трамп снова в атаке
Максим Калашников Максим Калашников: Что показал случай с Юмашевым? Лишь реальное положение всяких НОД, Кургиняна и прочей челяди
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss