Должен ли осужденный Сенцов просить Путина о помиловании?

Похоже, как бы встревоженная 40-дневной голодовкой осужденного Сенцова, просвещенная Европа просит и требует от России отпустить его из колонии на свободу.

В любой форме отпустить - помиловать, обменять и т.д. В общем, пожалеть. Заметим только, что это та самая Европа, которая за Крым считает нашу страну «агрессором» и потому еще четыре года назад обложила ее всевозможными санкциями.

Но... тем не менее, она не бойкотировала Мундиаль-2018 им.В.Путина и прислала свои сборные в «страну-агрессор». Есть даже мнение, что первые 4 места уже поделены. Россия там не последняя, но это только мнение. Пока все идет по «сочинскому сценарию».

Может быть, поэтому «взяточник Песков» по-барски снисходительно отвечает Европе и всем правозащитникам.

Дескать, для помилования Сенцова нужно его прошение к президенту, а он не пишет. О том же толкует генерал-омбудсменша Москалькова (вот же послал господь заступницу). Вроде все верно и... не шибко.

Я специально не рассказываю о фабуле обвинения и приговоре, потому что речь не об оправдании или амнистии, а о помиловании. Христианской ценности. Акте личного милосердия.

В мае 2016 г. наш четырежды нацлидер великодушно помиловал «летчицу-наводчицу» Савченко, осужденную на 22 года за соучастие в убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

На суде она вины не признала, о помиловании хозяина Кремля не просила, ни дня по приговору не сидела. Но, тем не менее, была прощена им и отпущена на родину в Киев.

Конечно, это выходило за рамки общепринятой практики. Почему соучастнице в убийстве наших ребят такое снисхождение? В Генпрокуратуру РФ посыпались запросы и вопросы. Один из них на имя генпрокурора Ю.Чайки по просьбе коллег написал и я.

И вот какой ответ за № 12-8840с-15 прислал мне зам. начальника кассационного управления Р.Н.Юсифов: «Помилование осужденного - это право Президента Российской Федерации и находится исключительно в его компетенции».

Вопрос понятен? И это не единичный случай. Сразу приходит на память сфабрикованное «дело» жительницы Сочи Оксаны Севастиди, осужденной в 1916 г. на 7 лет «за шпионаж» за СМС-ку в Грузию семилетней давности.

На большой пресс-конференции в декабре журналисты обратили г-на Путина на эту вопиющую подлость его законников. Он обещал разобраться и помиловал без вины виноватую без всякого ее прошения. Просто исправил вопиющее беззаконие его «борцов с терроризмом».

Так, думается, и тут. Никакой обязательной просьбы осужденного Сенцова к «его высокопревосходительству», стало быть, не требуется, чтобы его помиловать. Было бы желание.

Вот студентка филфака МГУ Варя Караулова еще в январе написала из колонии ему прошение о помиловании. Та же генеральша Москалькова отвезла его в Москву, обещала передать главе государства и похлопотать за нее. И что?

Спросите что-нибудь полегче.