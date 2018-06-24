"Карлики" отказываются митинговать за деньги

Забавное. Как многим известно, я некоторое (довольно продолжительное) время работал на "Единую Россию" и лично Солнцеликого в рамках PR-проекта одного очень большого концерна (причем работал очень успешно, но за очень большие деньги), и ко мне иногда по старой памяти обращаются за помощью - ну, там, массовку в тысячу человек собрать на мероприятие за полня и тд. Обычно никаких проблем не возникало, за 500 рублей люди готовы хоть за Чикатило топить, лишь бы платили.

Но давеча проходил заказ одной псевдопартии, решившей выпендриться перед кураторами АП и собрать массовку на типа митинг в поддержку пенсионной реформы (справедливо полагая, что информповод попадет на федеральные каналы с красивой картинкой и названием их говнопартии). Ну мне не жалко, помогу, думаю, чем смогу - ребята вроде не чужие.

И вдруг облом. Из того стада маргиналов, которые обычно ходят на подобные мероприятия за 200 рублей в час, отказались практически все, узнав тему митинга. Впервые за 15 лет, наверное. То есть еще раз - эти люди топили за кого угодно и как угодно. В жару и холод, под дождем и в метель. За Путина, против Путина, за строительство дорог и против мечетей, за храмы и против храмов, за мусоросжигательные заводы и против парков. За черта лысого по единой таксе. Но когда каждый из них ВНЕЗАПНО осознал, что ему теперь придется хреначить лишние 5-8 лет до гарантированной пайки от государства - все как один послали меня на хрен с таким предложением. Это обнадеживает.