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Московский листок

"Карлики" отказываются митинговать за деньги

Опубликовано 24.06.2018 автором Сергей Менделеев в разделе комментариев 3

митинг деньги
"Карлики" отказываются митинговать за деньги

Забавное. Как многим известно, я некоторое (довольно продолжительное) время работал на "Единую Россию" и лично Солнцеликого в рамках PR-проекта одного очень большого концерна (причем работал очень успешно, но за очень большие деньги), и ко мне иногда по старой памяти обращаются за помощью - ну, там, массовку в тысячу человек собрать на мероприятие за полня и тд. Обычно никаких проблем не возникало, за 500 рублей люди готовы хоть за Чикатило топить, лишь бы платили.

Но давеча проходил заказ одной псевдопартии, решившей выпендриться перед кураторами АП и собрать массовку на типа митинг в поддержку пенсионной реформы (справедливо полагая, что информповод попадет на федеральные каналы с красивой картинкой и названием их говнопартии). Ну мне не жалко, помогу, думаю, чем смогу - ребята вроде не чужие.

И вдруг облом. Из того стада маргиналов, которые обычно ходят на подобные мероприятия за 200 рублей в час, отказались практически все, узнав тему митинга. Впервые за 15 лет, наверное. То есть еще раз - эти люди топили за кого угодно и как угодно. В жару и холод, под дождем и в метель. За Путина, против Путина, за строительство дорог и против мечетей, за храмы и против храмов, за мусоросжигательные заводы и против парков. За черта лысого по единой таксе. Но когда каждый из них ВНЕЗАПНО осознал, что ему теперь придется хреначить лишние 5-8 лет до гарантированной пайки от государства - все как один послали меня на хрен с таким предложением. Это обнадеживает.



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Всего комментариев к статье: 3
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ничего не изменилось
Victor написал 24.06.2018 01:06
в поведении этих ребят. Как они думали что оптимизируют свою денежную ситуацию: так и думают.
Так Вы и умрете. Ведь если сэкономить на потомстве: то себе больше достанется.
Тут наверно ничего не поделаешь. Разве что: штрафовать за отставание от оптимального графика производства следующих солдат. 99% дохода.
Или устроить Вам месячный доход 15 баксов. Чтобы не хватало на контрацепцию.
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(без названия)
!!!!OTOTJQ!VSEBUDJT!!!& написал 24.06.2018 01:06
"Но когда каждый из них ВНЕЗАПНО осознал, что ему теперь придется хреначить лишние 5-8 лет до гарантированной пайки от государства - все как один послали меня на хрен с таким предложением. Это обнадеживает."
- Таки эти пар-зитты - думают, что им будет персон? То таки да-аа? а ху-ху??? То таки да-а-аа?
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(без названия)
Эрменгельдт написал 24.06.2018 01:04
ВСе как раз серьезнее, хотят достигших пенсионного принудительно отправлять в дома престарелых, отбирая жилплощадь в М оскве такое выйдет через месяц буквально Достигшим пенсионого возраста не пребывающим в домах престарелых не будет оказываться бесплатной медпомощи, будут вылавливать явно пожилого возраста лиц и свозить в лагеря престарелых УЖ лучше попозже...
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