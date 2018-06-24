Лукашенко оборонит суверенитет картошкой и свеклой

В случае провала в экономическом секторе Белоруссия может лишиться независимости, заявил в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области президент страны Александр Лукашенко.

В ходе совещания Лукашенко объявил руководителям и сотрудникам сельхозпредприятий, что причина невыполнения поставленных задач по развитию экономики государства может быть только одна — смерть.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — подчеркнул Лукашенко. Причем это самое «какое-то государство», в состав которого может войти Белоруссия, президент не указал.

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Надо сказать, что государственная самостоятельность Белоруссии является ценностью весьма относительной, а далеко не абсолютной. Причем после многолетних разговоров-переговоров о созданиии Союзного государства России и Белоруссии, не только для "соседнего государства", но и для граждан самой Белоруссии, у которых перед глазами пример не только Украины, но и Крыма, весьма удачно вошедшего в состав РФ.

Анатолий Баранов: А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф?

Впрочем, есть еще вариант "будут вытирать ноги" - это в случае дрейфа на запад, причем ноги будут вытирать даже не в Вашингтоне или Берлине, а в Варшаве и Вильнюсе.

Так все же, суверенитет Белоруссии - такая ли уж великая ценность?

Да, пока в России правит абсолютно бандитский капитализм, а в странах, ориентированых на запад такой же капитализм, только в хорошем пиджаке, суверенность Белоруссии ограничивает ее разграбление алчными соседями. Но одновременно и ограничивает ее участие в общем прогрессе, который идет независимо от конкретной исторической ситуации - Минск весьма автаркичен, а это вредит и экономике, и обществу.

И то, что внешняя политика Белоруссии напоминает в последние годы плавание розы в проруби, оптимизма не добавляет. На финал ведь и ноги вытрут, и ограбят, и суверенитет отберут...

А.Б.