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Московский листок

Лукашенко оборонит суверенитет картошкой и свеклой

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 3

белоруссия лукашенко
Лукашенко оборонит суверенитет картошкой и свеклой

В случае провала в экономическом секторе Белоруссия может лишиться независимости, заявил в ходе совещания в Шкловском районе Могилевской области президент страны Александр Лукашенко. 

В ходе совещания Лукашенко объявил руководителям и сотрудникам сельхозпредприятий, что причина невыполнения поставленных задач по развитию экономики государства может быть только одна — смерть.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как в Украине», — подчеркнул Лукашенко. Причем это самое «какое-то государство», в состав которого может войти Белоруссия, президент не указал.

***

Надо сказать, что государственная самостоятельность Белоруссии является ценностью весьма относительной, а далеко не абсолютной. Причем после многолетних разговоров-переговоров о созданиии Союзного государства России и Белоруссии, не только для "соседнего государства", но и для граждан самой Белоруссии, у которых перед глазами пример не только Украины, но и Крыма, весьма удачно вошедшего в состав РФ.

Анатолий Баранов: А как же единое государство России и Белоруссии? Если договор международный, то единое государство — блеф?

Впрочем, есть еще вариант "будут вытирать ноги" - это в случае дрейфа на запад, причем ноги будут вытирать даже не в Вашингтоне или Берлине, а в Варшаве и Вильнюсе.

Так все же, суверенитет Белоруссии - такая ли уж великая ценность?

Да, пока в России правит абсолютно бандитский капитализм, а в странах, ориентированых на запад такой же капитализм, только в хорошем пиджаке, суверенность Белоруссии ограничивает ее разграбление алчными соседями. Но одновременно и ограничивает ее участие в общем прогрессе, который идет независимо от конкретной исторической ситуации - Минск весьма автаркичен, а это вредит и экономике, и обществу.

И то, что внешняя политика Белоруссии напоминает в последние годы плавание розы в проруби, оптимизма не добавляет. На финал ведь и ноги вытрут, и ограбят, и суверенитет отберут...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ныне в РБ - ЗАСУХА!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 24.06.2018 09:50
```ЗДРАВСТВУЙТЕ!```
Даже нынешняя,ОТНОСИТЕЛЬНАЯ
независимость Белоруссии под Вопросом...
` ` ` ` ` ` `
Но то,что В ЭТОМ году Белоруссии
ПРИДЁТСЯ закупать КАРТОШКУ и СВЕКЛУ
(в больших количествах),как в России,
так и в ЕС - ФАКТ уже НЕ оспоримый!
[тут НЕ до контрабандных ЕС-поставок...
тут ВЫЖИТЬ-бы самой Белоруссии...]
* Потому ЭТО БУДЕТ(массовые закупки),
что в этом году в РБ - ПОВСЕМЕСТНАЯ,
очень тяжелая ЗАСУХА!НЕТ урожая НИЧЕГО!
[очень ЖАЛЬ,что в РБ вот так ныне...]
= = = = =
C уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 24-6-18.
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Re: ее судьба в руках колхозников
хаха написал 24.06.2018 09:36
В руках одного колхозника.
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почувствуй разницу
сравните написал 24.06.2018 09:33
"Лукашенко оборонит суверенитет картошкой и свеклой" и
------
"Белоруссия не ждет помощи от РФ и не хочет в ЕС, ее судьба в руках колхозников, трудящихся"
==========
Особенно комментарии от главного редактора и его заместителя.
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