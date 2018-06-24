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Московский листок

Полёт сибиряков в Анталью был прерван в Казахстане

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 1

турция казахстан сибирь туризм авиа
Полёт сибиряков в Анталью был прерван в Казахстане

Самолет Boeing 737 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший из Новосибирска в курортный город Анталья, экстренно сел в Казахстане. Причиной аварийной посадки в аэропорту Атырау стал отказ двигателя. 

Об экстренном приземлении самолета турецкой авиакомпании сообщил на своей странице в Facebook Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. "Сегодня в 10:03 от воздушного судна Боинг 737 турецкой авиакомпании "Пегасус", следовавшего по маршруту Новосибирск - Анталья, поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", - говорится в сообщении. 

По информации ведомства, в 10:20 по местному времени (08:20 по московскому) самолет благополучно приземлился. На борту воздушного судна находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа. 

Как отмечает интернет-издание "НГС.НОВОСТИ", на сайте международного аэропорта Толмачево в Новосибирске указано, что самолет PC 6773 Новосибирск - Атырау - Анталья вылетел в 7:10 и должен был прилететь в Анталью по местному времени в 8:14 (совпадает с московским). При этом пассажир по имени Антон рассказал порталу, что этот рейс был прямой, самолет не должен был садиться в Казахстане. 

"Должны были вылететь в 7:10, но рейс задержали - около 7:50 вылетели. У нас прямой рейс. Летели - все было нормально. Потом пилот объявил, что вынужденная посадка в Атырау в связи с неисправностью двигателя. Посадили без проблем примерно час назад. Паники никакой нет. Дали воды, все сидим в таможенной зоне", - сообщил собеседник сетевого издания.

Напомним, последним инцидентом с Боингом 737 был - летальный... 

Самолет Boeing B737-200 авиакомпании Cubana de Aviacion 19 мая потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване, сообщает кубинское государственное телевидение. На борту лайнера, выполнявшего рейс Гавана - Ольгин находились 110, выжили только трое. Известно, что среди пассажиров были пять иностранцев.

По данным министерство связи и транспорта Мексики, разбившийся самолет принадлежал мексиканской Global Air и был арендован кубинским перевозчиком Cubana de Aviación. Лайнер находившийся в эксплуатации около 40 лет пилотировался экипажем из Мексики. 

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Амперсанд &&#960; написал 24.06.2018 12:51
Пока придурок Черный не начал развивать бредни про закат капитализма и торжество идей ленина, поясню. Это пегас, турецкий. Это не Европа, это турки, то есть помесь народов Кавказа и Закавказья. Купили самолеты и эксплуатируют как такси.
9 апреля я летел из Стамбула в Шарм. Через сорок минут отказал правый двигатель бум!. Срочно сели в Анталии. Через час перевели в другой самолет и долетели. Попробуйте Пегас и поймете, Турция не Европа! Им подари новецшие самолеты и через год это будет хлам, а сервис на борту, как на рынке в Истанбуле.
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