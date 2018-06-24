Полёт сибиряков в Анталью был прерван в Казахстане

Самолет Boeing 737 турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines, следовавший из Новосибирска в курортный город Анталья, экстренно сел в Казахстане. Причиной аварийной посадки в аэропорту Атырау стал отказ двигателя.

Об экстренном приземлении самолета турецкой авиакомпании сообщил на своей странице в Facebook Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. "Сегодня в 10:03 от воздушного судна Боинг 737 турецкой авиакомпании "Пегасус", следовавшего по маршруту Новосибирск - Анталья, поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в 10:20 по местному времени (08:20 по московскому) самолет благополучно приземлился. На борту воздушного судна находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как отмечает интернет-издание "НГС.НОВОСТИ", на сайте международного аэропорта Толмачево в Новосибирске указано, что самолет PC 6773 Новосибирск - Атырау - Анталья вылетел в 7:10 и должен был прилететь в Анталью по местному времени в 8:14 (совпадает с московским). При этом пассажир по имени Антон рассказал порталу, что этот рейс был прямой, самолет не должен был садиться в Казахстане.

"Должны были вылететь в 7:10, но рейс задержали - около 7:50 вылетели. У нас прямой рейс. Летели - все было нормально. Потом пилот объявил, что вынужденная посадка в Атырау в связи с неисправностью двигателя. Посадили без проблем примерно час назад. Паники никакой нет. Дали воды, все сидим в таможенной зоне", - сообщил собеседник сетевого издания.

Напомним, последним инцидентом с Боингом 737 был - летальный...

Самолет Boeing B737-200 авиакомпании Cubana de Aviacion 19 мая потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване, сообщает кубинское государственное телевидение. На борту лайнера, выполнявшего рейс Гавана - Ольгин находились 110, выжили только трое. Известно, что среди пассажиров были пять иностранцев.

По данным министерство связи и транспорта Мексики, разбившийся самолет принадлежал мексиканской Global Air и был арендован кубинским перевозчиком Cubana de Aviación. Лайнер находившийся в эксплуатации около 40 лет пилотировался экипажем из Мексики.

Новости по теме:

Ил-38 сумел приземлиться без одного шасси в Жуковском

Сибирь митингует против пенсионной реформы пока по скверам и сотнями

Шувалов обновил свой авиапарк элитным Gulfstream G650 за $70 миллионов

Все пассажиры иранского самолёта погибли, причины экстренного снижения выясняются

Первой бросила вызов лгуну Путину и его реформаторам непокорённая колчаковщиной Сибирь

Массовые задержки авиарейсов грозят к протестам пенсионеров добавить антиглобализм болельщиков