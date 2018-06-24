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Московский листок

Кудрин заступился за Шанинку

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 0

фэсбы либералы вузы
Кудрин заступился за Шанинку

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что лишение Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) государственной аккредитации лишний раз свидетельствует о необходимости пересмотра работы этого органа надзора, так как жесткие форматные критерии мешают работе университетов и противоречат целям развития России. 

"Рособрнадзор лишил аккредитации Шанинку, один из лучших частных университетов. Снова "бумажные" претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора", - написал Кудрин в своем Twitter в субботу. 

Он напомнил, что "лицензия Шанинки в силе". "Так что лишение госаккредитации не мешает продолжить образовательный процесс. В течение года (Шанинка ) сможет ее восстановить. Желаю всем шанинцам в этом успеха!" - написал он. 

Кудрин напомнил, что Рособнадзором уже подготовлены поправки по более совершенной оценке качества образования. "Но нужно серьезно снижать формальные критерии. Они мешают работе университетов, противоречат целям развития страны", - считает экс-глава Минфина. 

Как сообщалось, по официальной версии Рособрнадзора, причиной отказа Шашинке в госаккредитации стали выявленные нарушения и недостаточно высокая квалификация сотрудников. Также было установлено несоответствие качества и содержания программ. 

Ректор вуза Сергей Зуев заявил, что не согласен с некоторыми замечаниями. По его мнению, в заключении экспертов, опубликованном Рособрнадзором, "есть ряд фактических ошибок". "Это те нарушения, которые ищут, когда хотят закрыть. Такие нарушения есть практически в любом учебном заведении", - подтвердила "Коммерсанту" доцент кафедры социологии ВШЭ Элла Панеях.

Напомним, решение Рособрнадзора отозвать государственную аккредитацию у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) всколыхнуло образовательное сообщество. Несмотря на негосударственный статус, МВШСЭН считается одним из самых престижных вузов в РФ. СМИ напоминают, что это уже не первый международно известный вуз с отличной репутацией, который сталкивается с придирками государства, и гадают о причинах происходящего. 

Несколько версий публикует The Bell. Одна из них - конфликт России с Великобританией (основатель Шанинки работает в университете Манчестера. - Прим. NEWSru.com) из-за отравления Скрипалей. После его начала российские власти уже закрыли одну британскую образовательную организацию - Британский совет. 

Еще два источника заявили, что на школе "сосредоточила свое внимание" служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Один из собеседников издания в руководстве вуза сказал, что в последнее время "создавалось впечатление, что в ФСБ считают школу слишком независимой и слишком часто контактирующей с зарубежными университетами, "настоящим рассадником либерализма". Впрочем, другие сотрудники Шанинки назвали эту версию конспирологической.

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Версии причин лишения госаккредитации Шанинки простираются от Скрипалей до ФСБ



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