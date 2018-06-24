Резолюцию ООН о выводе российских миротворцев в ПМР не признали

Министерство иностранных дел Приднестровья объявило, что не собирается менять формат миротворческой миссии под эгидой России вопреки принятой Генассамблеей ООН резолюции. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения не могут приниматься без непосредственного согласия Тирасполя. Власти непризнанной республики назвали российских военнослужащих защитниками мира и стабильности в регионе, а потому отказываться от действующих соглашений с Москвой не намерены.

"Никакие решения об изменении формата миротворческой операции под эгидой России не могут быть приняты без учета мнения Приднестровья. В данном контексте во внешнеполитическом ведомстве призывают представителей Республики Молдова сосредоточить усилия на деятельной работе за столом переговоров в целях улучшения жизни людей и решения конкретных практических проблем", - отметили в МИДе (цитата по "Интерфаксу").

Власти республики также обратили внимание, что инициатива рассмотрения резолюции принадлежит властям Молдавии, которая "сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия".

"Никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - заключили в ведомстве.

В пятницу Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. Российская сторона настаивала на переносе голосования по проекту резолюции для его более подробного обсуждения, однако инициатива была отклонена.

В субботу на сайте МИД РФ появился комментарий относительно резолюции. "По сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - заявили российские дипломаты.

От редакции: По факту дела обстоят именно так. Не только в ПМР, но и в Абхазии, в Южной Осетии - российские войска являются гарантом неприсоединения. Это не значит, что в республиках всё прекрасно - там действуют свои мафии, меняются правящие кланы (в ПМР так недавно и было - к власти пришла враждебная Смирнову группировка, прежде скрывавшаяся под лэйблом главной оппозиционной партии, - по факту это просто владельцы нефтяной компании "Шериф"), однако войска РФ продолжают нести свою вахту. Зачем? Чего ждут?

Вот это вопрос главный, основной - который нечаянно поднял вчера и Лукашенко. Стояние войск, состояние мнимого покоя отдельности - в историческом и политическом измерении таковыми не являются. И армия, этот безусловно социалистический институт прежнего, Советского государства, и народы этих республик ждут движения. Движения объединения, воссоединения. И явно не с Грузией, не с Евросоюзом. Однако той страны и экономики, которая бы распахнула объятия ПМР, Южной Осетии, Белоруссии и Абхазии - нет. Есть в РФ властвующие те же "шерифы", только иных масштабов, классовые интересы которых нисколько не отражают интересов 90% населения и РФ и неприсоединённых республик. Они, силовигархи, заинтересованы только в исправной работе Трубы в направлении Евросоюза, Турции и КНР, в получении сверхприбыей от того нефтегазового, что разведывалось и строилось в СССР (а для этого российским буржуям необходимы границы - чем больше, тем лучше, тем дороже нефть и газ!), и точно так же принадлежит населению ПМР, Абхазии, Украины, Грузии и очень ещё многим, ныне отдельным от РФ республикам и народам. Это и их нефть, газ, трубопроводы - ведь строили-то вместе. Тот же газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" можно вспомнить.

Решать эту важнейшую для отторгнутых народов и республик (или отсоединившихся по воле своих буржуев - не важно, поскольку и российская буржуазия - сепаратитска в историческом понимании, а "крымнашизм" только исключение, подтвердающее правило "разделяй и властвуй"), эту геополитически неотложную адачу - предстоит уже не власти силовигархии, то есть Путина-Медведева и всей "питерской" группировки нефтегазовой элиты. Это задача революционная и может быть осилена только новой, революционной властью, выражающей интересы не миллиардеров-"шерифов", а простых трудящихся, тех самых 90% населения, которые недавно голосовали против пенсионной реформы, а в марте 1991-го - против разрушения СССР.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

Новости по теме:

ООН требует от РФ убраться из Молдавии

Белоруссия не ждёт помощи от РФ и не хочет в ЕС, её судьба в руках колхозников, трудящихся