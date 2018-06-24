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Московский листок

На Сибирь обрушились грозы, а на Барнаул - ураган

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 0

сибирь ураган барнаул
На Сибирь обрушились грозы, а на Барнаул - ураган

Из-за разразившегося накануне вечером урагана в Центральном районе Барнаула, где проживает около 128 тысяч человек, введен режим чрезвычайной ситуации. Между тем спасателям удалось восстановить электроснабжение в городе, проблемы с которым были вызваны штормовым ветром. 

О введении режима ЧС утром 24 июня сообщили в пресс-службе администрации Барнаула. "По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии", - отмечается в сообщении. 

По данным городских властей, отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично - Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт. Над ликвидацией аварий работают 98 бригад, в состав которых входят 445 человек и 164 единицы техники. На большинстве участков электроснабжение планируется восстановить к обеду 24 июня. 

В поселке Затон также повреждены кровли частных и многоквартирных домов. 

При этом в самом городе электроснабжение за ночь было полностью восстановлено, отчитались в региональном МЧС. Продолжается отработка всех поступающих звонков и сигналов от населения о фактах падения слабо закрепленных конструкций, деревьев. Принимаются все необходимые меры по оказанию помощи населению, отметили в ведомстве. 

Также из-за аварии на насосной станции N8 Водоканала, которая оказалась затоплена поверхностными ливневыми водами, пришлось отключить от водоснабжения центральную часть города (от ул. Папанинцев до Старого базара), поселок Южный и жилые дома в нагорной части Барнаула. Вернуть водоснабжение планируется лишь утром 25 июня. 

За ночь от порывов ветра в городе упали более 90 деревьев. К утру воскресенья от них расчистили все центральные магистрали города. Кроме того, в неисправном состоянии после урагана оказались 14 светофоров. Дорожные службы города просят водителей быть внимательными при проезде перекрестков.

По факту произошедшего накануне в Барнауле столкновения плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста на реке Обь возбуждено уголовное дело. Несмотря на первоначальное сообщение СК о том, что причиной ЧП были погодные условия, расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Дело возбуждено барнаульским отделом Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, сообщается на сайте ведомства. Расследование проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей). 

По данным следствия, авария на Оби произошла около 22 часов по местному времени в субботу, 23 июня. Из-за поднявшегося резко шквалистого ветра и возникшего шторма нарушилась конструкция плавучего кафе "Барракуда": расцепились толкач (как сообщалось ранее, это был теплоход) и баржа, на которой находились 158 пассажиров и обслуживающий персонал. 

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