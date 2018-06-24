Трамповскую пресс-секретаршу коллектив небольшого кафе вынудил покинуть заведение

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс оказалась под пристальным вниманием прессы и пользователей соцсетей после частного визита в крошечный ресторан Red Hen ("Красная курица") в городке Лексингтон с населением около семи тысяч человек, расположенном на западе американского штата Вирджиния. Совладелица заведения Стефани Уилкинсон выпроводила официального представителя администрации США вместе с семьей, объяснив свои действия соображениями морали. Впоследствии сообщения о неприятном инциденте просочились в интернет.

Столик в Red Hen был забронирован на вечер пятницы, 22 июня, на имя мужа Сандерс для восьми человек. Около 20:00 по местному времени шеф-повар заведения позвонил Уилкинсон и сообщил, что в ресторан пришла с семьей пресс-секретарь Белого дома. Работник сообщил хозяйке, что персонал немного обеспокоен, и спросил, как следует поступить.

Уилкинсон приехала в ресторан и решила посовещаться со своими работниками. Как пояснила совладелица заведения в комментарии The Washington Post, по ее мнению, Сандерс служит в "бесчеловечной и неэтичной" администрации президента США Дональда Трампа и публично защищает его жесточайшую политику, что недопустимо.

"Я не большой поклонник конфронтации. У меня есть бизнес, и я хочу, чтобы бизнес процветал. Похоже, это тот момент в нашей демократии, когда людям приходится совершать неудобные действия и принимать решения, чтобы отстаивать свою мораль", - объяснила Уилкинсон свое поведение.

Также владелица ресторана отметила, что в Лексингтоне подавляющее большинство жителей голосовали против Трампа во время президентских выборов 2016 года, в то время как в округе большинство голосов отдали за него. Местное сообщество, по словам Уилкинсон, глубоко разобщено по части политических вопросов, к примеру, отношению к флагам Конфедерации.

Наконец, несколько работников ресторана являются геями. И они знали о том, что Сандерс отстаивала намерение Трампа запретить транссексуалам службу в рядах американской армии. Также работники ресторана внимательно следили за тем, как пресс-секретарь Белого дома уклоняется от вопросов журналистов по поводу политики Трампа, которая привела к разлучению детей мигрантов с их семьями.

Уилкинсон спросила у своих подчиненных, как ей поступить. "Я могу попросить ее уйти", - сказала она сотрудникам. Персонал ресторана ответил: "Да".

После этого Уилкинсон подошла к Сандерс и позвала ее на пару слов во внутренний дворик ресторана. Совладелица заведения объяснила представителю администрации Трампа, что в ресторане есть определенные стандарты, такие как честность, сострадание и сотрудничество, которые, по ее мнению, должны поддерживаться. "Я сказала: "Я бы хотела попросить вас уйти", - рассказала Уилкинсон. По ее словам, разговор с представителем Белого дома она вела прямо и вежливо.

По словам Уилкинсон, ответ Сандерс последовал незамедлительно. "Хорошо. Я уйду".

После этого пресс-секретарь Белого дома вернулась к столу, собрала вещи и вышла из заведения. Пришедшим вместе с ней гостям было предложено продолжить трапезу, но они отказались. Они хотели расплатиться за сырные тарелки, которые уже успели принести к столу, но Уилкинсон сказала, что это "за счет заведения".

Об инциденте в ресторане рассказал на своей странице в Facebook официант из Red Hen. "Я только что в течение двух минут обслужил Сару Сандерс перед тем, как моя хозяйка вышвырнула ее вместе с семью членами ее семьи..." - сообщил работник заведения, опубликовав фото доски с кухни ресторана с пометками для персонала.

- Отметим, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - что скандал, который пытались подать как каприз хозяйки кафе, как личную неприязнь, имеет всё же ину природу: это коллектив кафе, те, кто должен готовить и прислуживать, отказался обслуживать пресс-секретаршу Трампа, тут акцент всё же пролетарский! любопытно, а вот французские и испанские рестораны, в которых так часто бывает пресс-секретарь Путина миллионер и "белогвардеец" Песков - отважатся на такой же шаг? выставить богатого клиента за то, что его работодатель-озолотитель лишил пенсий пролетариат России, - такая международная солидарность ещё возможна?

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