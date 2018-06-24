Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?

Поздно вечером 23 июня во время нападения на лагерь ромов в лесном массиве на окраине Львова погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте Facebook Главного управления Нацполиции во Львовской области.
Zaxid.net информирует, что погибший – 24-летний ром из села Ровное Закарпатской области. С ножевыми ранениями госпитализированы еще трое ромов, которые жили в лагере: 30-летняя женщина, 19-летний парень и 10-летний мальчик.
В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.
21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли".
9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове.
22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами.
7 июня активисты "Национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева".
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straus написал 24.06.2018 16:06
====В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения=====
.
А что препятствует называть этих "рома", называть всех этих "рома" так как издавна принято в русском языке - цыганами?
.
Это чтобы было непонятней, или по какой иной причине?
.
Далее. Остается неясной причина, почему украинцы поступили именно так а не иначе. Должно же быть какое то вразумительное объяснение этому?
обалдеть написал 24.06.2018 15:57
его госпитализировали.о таком даже и не слыхивал.
ИНТЕРЕСНО?? написал 24.06.2018 15:51
радио Шансон написал 24.06.2018 15:49
еще двое - в реанимации.
но про газовую камеру, устроенную буржуями-фашистами, никто писать не станет
Q написал 24.06.2018 15:49
а я вот помню написал 24.06.2018 15:43
и это нормально для русских!
терпилы, чо. Чечня круто - их девиз!
знаю написал 24.06.2018 15:39
Так что рашанацисты которые хрюкали и пярдели о русском мире - заткрутся и будут извиняться перед падишахом.негоже,чтоб какой то тупой хуйлопитек,возомнивший себя сверхчеловеком, лишал таких бабок серьезных бородатых людей...
я знаю написал 24.06.2018 15:38
Так что рашанацисты которые хрюкали и пярдели о русском мире - заткрутся и будут извиняться перед падишахом.
Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?
Опубликовано 24.06.2018 в разделе Новости комментариев 6
украина упа евросоюз неонацизм львов евромайдан ромы
Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?
Поздно вечером 23 июня во время нападения на лагерь ромов в лесном массиве на окраине Львова погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте Facebook Главного управления Нацполиции во Львовской области.
Zaxid.net информирует, что погибший – 24-летний ром из села Ровное Закарпатской области. С ножевыми ранениями госпитализированы еще трое ромов, которые жили в лагере: 30-летняя женщина, 19-летний парень и 10-летний мальчик.
В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.
21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли".
9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове.
22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами.
7 июня активисты "Национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева".
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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
я так думаю... написал 24.06.2018 15:33
Янукович, во время своего президентства договаривался с Евросоюзом о переселении на украину 100 тысяч цыган из европейских стран.за оплату конечно!речь шла о 500 млн евро...
так что укронацистов в этом вопросе наверное осадят!
негоже,чтоб какой то тупой хуйлопитек,возомнивший себя сверхчеловеком, лишал таких бабок серьезных бородатых людей...
я так думаю... написал 24.06.2018 15:33
так что укронацистов в этом вопросе наверное осадят!
негоже,чтоб какой то тупой рогуль,возомнивший себя сверхчеловеком, лишал таких бабок серьезных людей...
сермяжник написал 24.06.2018 15:32
И рашанацисты у немцев самыми прилежными карателями были...так что опыт есть... Власовцы, казаки. Даже флаг расейский - аквафреш - это власовский трикалор.
может и международный суд над рашацистами,по примеру нюрбергского,состоится в змеином гнезде рашацизма,во мааскве!
не зря британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, напомнил Путину , что лагеря смерти, где убивали евреев и цыган, охраняли руссукие - власовцы. И что палачами в НКВД были русские
сермяжная правда написал 24.06.2018 15:29
а укронацисты у немцев самыми прилежными карателями были...так что опыт есть...
может и международный суд над укронацистами,по примеру нюрбергского,состоится в змеином гнезде укронацизма,во львове!
не зря британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, напомнил Кличко , что лагеря смерти, где убивали евреев и цыган, охраняли украинцы- бандеровцы.
я знаю! написал 24.06.2018 15:23
россии надо предложит этим цыганам российское гражданство и поселить у себя
IPs написал 24.06.2018 15:19
Додик написал 24.06.2018 15:16