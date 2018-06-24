Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?

Поздно вечером 23 июня во время нападения на лагерь ромов в лесном массиве на окраине Львова погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте Facebook Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Zaxid.net информирует, что погибший – 24-летний ром из села Ровное Закарпатской области. С ножевыми ранениями госпитализированы еще трое ромов, которые жили в лагере: 30-летняя женщина, 19-летний парень и 10-летний мальчик.

В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.

21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли".

9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове.

22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами.

7 июня активисты "Национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева".

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