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Московский листок

Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 14

украина упа евросоюз неонацизм львов евромайдан ромы
Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?

Поздно вечером 23 июня во время нападения на лагерь ромов в лесном массиве на окраине Львова погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте Facebook Главного управления Нацполиции во Львовской области. 

Zaxid.net информирует, что погибший – 24-летний ром из села Ровное Закарпатской области. С ножевыми ранениями госпитализированы еще трое ромов, которые жили в лагере: 30-летняя женщина, 19-летний парень и 10-летний мальчик. 

В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения. 

21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли". 

9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове. 

22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами. 

7 июня активисты "Национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева".

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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
straus написал 24.06.2018 16:06
Re:
====В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения=====
.
А что препятствует называть этих "рома", называть всех этих "рома" так как издавна принято в русском языке - цыганами?
.
Это чтобы было непонятней, или по какой иной причине?
.
Далее. Остается неясной причина, почему украинцы поступили именно так а не иначе. Должно же быть какое то вразумительное объяснение этому?
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Кто такой ром?
обалдеть написал 24.06.2018 15:57
Римлян знаю,цыган знаю,даже украинцев знаю...А это.как говоришь-ром?Нет,не знаю.Вот водку знаю.виски знаю,горилку знаю,чачу знаю и ром тоже знаю,но чтобы
его госпитализировали.о таком даже и не слыхивал.
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(без названия)
ИНТЕРЕСНО?? написал 24.06.2018 15:51
А ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО, О БЕССИЛЬНОЙ ЗЛОБЕ УКРОНАЦИСТОВ,ВИДЯЩИХ, КАКОЕ ВОСХИЩЕНИЕ В МИРЕ, ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ И ФЕЙЕРИЧЕСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ??
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(без названия)
радио Шансон написал 24.06.2018 15:49
Сегодня в Подмосковье двое рабочих умерли от отравления аммиаком
еще двое - в реанимации.
но про газовую камеру, устроенную буржуями-фашистами, никто писать не станет
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Re: Я то думал кто такие "ромы"?
Q написал 24.06.2018 15:49
А это оказались наркоторговцы!Местных жителей можно понять .... Вот только не понятно почему уважаемый ФОРУМ МСК возбуждает ненависть по национальному признаку к украинцам?Вы ведь в связях с группировкой Хилари Клинтон ,заказавшей стравливание русских с украинцами вроде замечены не были.
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(без названия)
а я вот помню написал 24.06.2018 15:43
как какой-то очередной чеченец голыми руками убил русского качка в Хабаровске.
и это нормально для русских!
терпилы, чо. Чечня круто - их девиз!
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(без названия)
знаю написал 24.06.2018 15:39
что Крым после российской оккупации будет заселен чеченцами и дагестанцам.Он уже отдан на откуп чеченскому руководству за 1 млрд долларов. И в добавок к заселению кавказцами Поволжья, Ростовской области и Кубани будет заселятся также Крым, а русское население - изгоняться как из прочего Юга.
Так что рашанацисты которые хрюкали и пярдели о русском мире - заткрутся и будут извиняться перед падишахом.негоже,чтоб какой то тупой хуйлопитек,возомнивший себя сверхчеловеком, лишал таких бабок серьезных бородатых людей...
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(без названия)
я знаю написал 24.06.2018 15:38
что Крым после российской оккупации будет заселен чеченцами и дагестанцам.Он уже отдан на откуп чеченскому руководству за 1 млрд долларов. И в добавок к заселению кавказцами Поволжья, Ростовской области и Кубани будет заселятся также Крым, а русское население - изгоняться как из прочего Юга.
Так что рашанацисты которые хрюкали и пярдели о русском мире - заткрутся и будут извиняться перед падишахом.
Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?
Опубликовано 24.06.2018 в разделе Новости комментариев 6
украина упа евросоюз неонацизм львов евромайдан ромы
Украинские неонацисты пытаются повторить под Львовом Волынскую резню?
Поздно вечером 23 июня во время нападения на лагерь ромов в лесном массиве на окраине Львова погиб один человек, еще четверо получили травмы. Об этом сообщается в аккаунте Facebook Главного управления Нацполиции во Львовской области.
Zaxid.net информирует, что погибший &#8211; 24-летний ром из села Ровное Закарпатской области. С ножевыми ранениями госпитализированы еще трое ромов, которые жили в лагере: 30-летняя женщина, 19-летний парень и 10-летний мальчик.
В последние месяцы в Украине произошло несколько нападений на ромские поселения.
21 апреля националисты из С14 сообщили, что заставили ромов уйти с Лысой горы в Киеве, "убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли".
9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове.
22 мая неизвестные напали на лагерь ромов в Тернопольской области с битами.
7 июня активисты "Национальных дружин" топорами и молотками разбили временные жилища ромов в Голосеевском парке Киева".
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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
я так думаю... написал 24.06.2018 15:33
Янукович, во время своего президентства договаривался с Евросоюзом о переселении на украину 100 тысяч цыган из европейских стран.за оплату конечно!речь шла о 500 млн евро...
так что укронацистов в этом вопросе наверное осадят!
негоже,чтоб какой то тупой хуйлопитек,возомнивший себя сверхчеловеком, лишал таких бабок серьезных бородатых людей...
Ответить
(без названия)
я так думаю... написал 24.06.2018 15:33
Янукович, во время своего президентства договаривался с Евросоюзом о переселении на украину 100 тысяч цыган из европейских стран.за оплату конечно!речь шла о 500 млн евро...
так что укронацистов в этом вопросе наверное осадят!
негоже,чтоб какой то тупой рогуль,возомнивший себя сверхчеловеком, лишал таких бабок серьезных людей...
Ответить
(без названия)
сермяжник написал 24.06.2018 15:32
ну та гитлеровские нацисты тоже с цыганских и еврейских погромов начинали!русские нацисты давно уже цыган громят и режут.Бойни на нациАнальной почве на россии - норма.
И рашанацисты у немцев самыми прилежными карателями были...так что опыт есть... Власовцы, казаки. Даже флаг расейский - аквафреш - это власовский трикалор.
может и международный суд над рашацистами,по примеру нюрбергского,состоится в змеином гнезде рашацизма,во мааскве!
не зря британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, напомнил Путину , что лагеря смерти, где убивали евреев и цыган, охраняли руссукие - власовцы. И что палачами в НКВД были русские
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(без названия)
сермяжная правда написал 24.06.2018 15:29
ну та гитлеровские нацисты тоже с цыганских и еврейских погромов начинали!
а укронацисты у немцев самыми прилежными карателями были...так что опыт есть...
может и международный суд над укронацистами,по примеру нюрбергского,состоится в змеином гнезде укронацизма,во львове!
не зря британский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, напомнил Кличко , что лагеря смерти, где убивали евреев и цыган, охраняли украинцы- бандеровцы.
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(без названия)
я знаю! написал 24.06.2018 15:23
россия обязана спаси цыган из Украины!
россии надо предложит этим цыганам российское гражданство и поселить у себя
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(без названия)
IPs написал 24.06.2018 15:19
Это точно украинские неонацисты? Может, под "украинских неонацистов" косят засланцы из страны 404 - путенские титушки?
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(без названия)
Додик написал 24.06.2018 15:16
Вот только не нужно делать писю мягкой. Наверняка цыгане занимались наркоторговлей и воровством в окрестных селениях.
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