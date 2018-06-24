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В Африке сегодня идёт охота на президентов, пока безуспешная

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 0

терроризм африка президент эфиопия зимбабве
В Африке сегодня идёт охота на президентов, пока безуспешная

Неизвестные совершили 23 июня покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал. 

"Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности", - приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря президента. Взрыв прогремел на стадионе, на котором выступал Мнангагва. В результате незначительные травмы получили вице-президент страны Константино Чивенга, его супруга, а также глава министерства охраны окружающей среды Оппа Мучингури-Кашири, сообщил прессе источник в ближайшем окружении главы государства. Мнангагва осенью прошлого года сменил на посту президента Роберта Мугабе. 

Уточняется, что Мнангагва выступал во втором по величине городе Зимбабве, где сильны оппозиционные настроения, и правящая партия ZANU-PF не выигрывала выборы с 2000 года. 

Ранее в субботу аналогичный теракт произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда. Взрыв прогремел в тот момент, когда Ахмед завершил выступление на манифестации, на которую собрались тысячи человек. Взрыв вызвал панику. В результате теракта один человек погиб и 154 получили ранения. Премьер не пострадал - его увели охранники, пишет также Reuters. 

Глава правительства Эфиопии обвинил в осуществлении этого теракта силы, которые не желают мира в стране и выступают против предпринимаемых им реформ. "Люди, сделавшие это, принадлежат к силам, выступающим против мира. Вы должны прекратить поступать так. У вас ничего не получилось в прошлом, не получится и в будущем", - сказал он (цитата по "Интерфаксу"). 

Абий Ахмед выступал перед большим скоплением народа впервые с момента назначения премьером в апреле. Он возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале 2018 года. Ахмед пообещал провести в стране масштабные экономические реформы, а также соблюдать мирный договор с соседней Эритреей. Договор был заключен в 2000 году после двухлетней войны, но до сих пор Эфиопия отказывалась его выполнять, настаивая на дополнительных переговорах, отмечает Reuters.

Отметим, что в последнее время народы разных стран, и представители разных социальных групп - ведут себя с президентами всё беспардоннее. Не пытаются убить, так кроют таким многоэтажным матом, что... соотечественники им аплодируют.

Так, актер Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии «Тони», которая транслировалась в прямом эфире. Фраза артиста вызвала бурные аплодисменты, писал The Telegraph в понедельник, 11 июня. 

Де Ниро должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, ставшего лауреатом почетной премии «Тони» за театральные достижения. Артист подошел к микрофону и заявил: «Я скажу только одно — ***** [к черту] Трампа». 

Отмечается, что сидевшие в зале театральные актеры, режиссеры и продюсеры принялись бурно аплодировать. После оваций Де Ниро позвал на сцену Спрингстина, призвав его бороться «за правду, открытость и добросовестность государства».

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