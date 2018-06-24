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Московский листок

За неделю из Путинской России сбежали 460 миллионов долларов

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 3

кризис сырьеваяимперия капитал резфонд
За неделю из Путинской России сбежали 460 миллионов долларов

Международные инвесторы ускорили вывод капитала из РФ, выяснили аналитики Emerging Portfolio Fund Research. Всего за неделю с 14 по 20 июня произошел отток на сумму как минимум в $460 млн — рекорд за несколько лет, отмечает «Коммерсант». Последний раз такое происходило в августе 2015 года. 

За два месяца инвесторы забрали из фондов почти $1,8 млрд, подсчитали эксперты. 

Это почти трехлетний антирекорд: по данным аналитиков, больший объем средств за одну неделю инвесторы забирали в конце августа 2015 года. Тогда на опасениях жесткой просадки экономики Китая, а также обещаниях Федеральной резервной системы (ФРС) США приступить к ужесточению денежно-кредитной политики инвесторы в панике распродавали все рисковые активы. В результате фонды развивающихся стран за одну неделю лишились рекордных 10 млрд долларов, а из России было выведено 642 млн долларов.

Как и три года назад, сейчас бегство инвесторов происходит на фоне реального ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На прошлой неделе американский регулятор поднял базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых, а также выступил еще за два повышения ставки до конца года. 

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Всего комментариев к статье: 3
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Victor написал 24.06.2018 22:02
вестями благими. Вот: можете песенку послушать https://www.youtube.com/watch?v=jSHZqmvt1_g. Пора уже помалу приходить в чувство. Возвращать себе человеческий облик. Тут нет ничего такого. Это сколько надо было выпить, чтобы подумать, что такая мегацивилизация: надолго. Все хорошо.
"И не уцелел бы ни зверь, ни птица. Коли не сжалился бы Господь, и не сократил те дни."
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а кому не нравится:
Victor написал 24.06.2018 21:51
чемодан вокзал Майами наркодилеры. Там тепло. Простор для сексуальных ориентаций. Тем более Трамп: хочет пркратить завоз наркодилеров. А с уже въехавшими: наверное тоже чего-нибудь придумает. Еще там водятся амиши. Кои плодятся шибче турок. Несмотря на швейцарскок происхождение. Их тоже не берут инвестиции индустрия и остальные чудеса антихриста. Но на Вашем веку амишам не успеть, вытеснить наркодилеров и Вас. Они удваивают численность каждые двадцать лет. А их сейчас только 200 тысяч. Итого: им надо еще двести лет. Вы столько не проживете. Смело в Майами.
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инвесторы народ
Victor написал 24.06.2018 21:15
умный, они то понимают: все три суверенных белоукрокацапии: Богохранимы. Из чего следует, что пора уничтожить на этих территориях зажившуюся индустрию и прочие чудеса антихриста. Ну а без антихриста и его чудес: какая же отдача инвестиций.
Все будет по другому. Бабок на контрацепцию: нет. Вместо московских разговоров о свободе и угнетателях: уехал в тайгу, и там: как договоришся с медведем. Наконец восстановится законность. "Тайга вокруг, тайга-закон". Посредством естественного отбора: укрепится генофонд. Благодаря отмене медицины: начнет с каждым поколением помалу восстанавливаться имунная система, ныне утраченная.
Как там Чубайс говорил? "Они не вписались в рынок"? Ну: теперь чубайсы не вписались в биосферу.
В предположении бессмертия души: ничего такого страшного не случится. Помер: это как поменял дефектный авто на более нормальный.
Правда: Вы не верите в бессмертие души. Но, поскольку Вы всегда ошибаетесь: теплится надежда, что и в этом: ошибаетесь.
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