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Московский листок

В сирийском Идлибе после постановочных съёмок исламистов готовится очередная провокация

Опубликовано 24.06.2018 в разделе комментариев 0

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В сирийском Идлибе после постановочных съёмок исламистов готовится очередная провокация

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) сообщил, что в провинции Идлиб террористы и журналисты одной из ближневосточных стран совместно готовят провокационный репортаж, чтобы сфабриковать обвинения против Россий. 

Российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) по телефону от жителей провинции Идлиб получена информация о готовящейся провокации террористов "Джабгат ан-Нусра". 

Как говорится в сообщении ЦПВС, поступившем в воскресенье в "Интерфакс", съемочной группой "информационного агентства одной из ближневосточных стран" совместно с террористами "Джабгат ан-Нусра" (запрещена в РФ) "проводились постановочные съемки об эвакуации боевиками мирных жителей в больницу "Альхеляль аль-Ахмар" и активному "восстановлению" террористами объектов гражданской инфраструктуры якобы разрушенных в результате ударов российской и сирийской авиации". 

"В качестве "подтверждающих кадров" также были отсняты жилые дома, ранее разрушенные боевиками в ходе боестолкновений с другими террористическими группировками", - говорится в сообщении. 

"Отснятые материалы, по словам сирийцев, планируется опубликовать в арабских и западных информационных ресурсах для очередных обвинений России, а также получения дополнительного финансирования формирований "Джабгат ан-Нусра" через западные неправительственные организации, действующие в провинции Идлиб", - заявили в ЦПВС. 

Согласно сообщению, информация о провокации получена Центром по телефону от жителей Идлиба.

Напомним, вчера на северо-востоке южной зоны деэскалации в Сирии более тысячи боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) атаковали позиции подразделений 9-й танковой дивизии армии Сирии. 

Инцидент произошел в ночь на 23 июня недалеко от населенных пунктов Дама и Дейр-Дама. 

Сейчас бойцы армии Сирии продолжают вести оборонительные бои. 

В Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что пять военнослужащих сирийской армии погибли, еще 19 получили ранения. 

Также пострадали мирные жители населенных пунктов, в которых идут бои. Об их количестве не сообщается. 

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