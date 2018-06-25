Зачем Путин лепит пельмени?

Последнее время дал целый ряд интервью под видеозапись, теперь буду предлагать их читателям своего сайта, хотя, как я всегда говорю, я не люблю говорящие головы, и свою в том числе. Но жалко потраченного времени, кроме того, некоторые считают, что устная речь тоже достаточно убедительна.

По уже поступившим комментариям хочу уточнить, что когда я говорю, что никто не видел фото отдыхающих Хрущёва или Брежнева, имеется в виду, что никто не видел такие фотографии в их время. Это сегодня, после уничтожения СССР такие фото появились, а тогда и мысли не было, чтобы показать народу фотографию неработающего руководителя СССР.