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Московский листок

Зачем Путин лепит пельмени?

Опубликовано 25.06.2018 в разделе комментариев 0

Последнее время дал целый ряд интервью под видеозапись, теперь буду предлагать их читателям своего сайта, хотя, как я всегда говорю, я не люблю говорящие головы, и свою в том числе. Но жалко потраченного времени, кроме того, некоторые считают, что устная речь тоже достаточно убедительна.

По уже поступившим комментариям хочу уточнить, что когда я говорю, что никто не видел фото отдыхающих Хрущёва или Брежнева, имеется в виду, что никто не видел такие фотографии в их время. Это сегодня, после уничтожения СССР такие фото появились, а тогда и мысли не было, чтобы показать народу фотографию неработающего руководителя СССР.

 



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