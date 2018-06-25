Турпутевки подорожают сразу на 10 процентов

Высокие цены на топливо в России могут отразиться на стоимости путевок. Ближе к зиме эксперты прогнозируют подорожание туристического продукта сразу на 10 процентов. До конца лета цены на путевки не изменятся, но в более долгосрочной перспективе изменения обязательно будут, сообщает "Российская газета".

Хм! Вроде бензин подорожал, но не на 10 процентов. Откуда же такой ценник у турфирм?

И так надо понимать, правительство особо не возражает - ну повысят цены и повысят, рынок. Главное чтоб не в разгар сезона, а то за срыв получат нагоняй прежде всего чиновники Федерального агентства по туризму. А потом хоть потоп...

Впрочем, турпутевки на потоп тоже подорожают.

А.Б.