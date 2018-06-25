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Московский листок

Митинг не состоялся, но журналистов задержали

Опубликовано 25.06.2018 в разделе комментариев 0

митинг пресса
Митинг не состоялся, но журналистов задержали

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Чрезвычайную активность проявили полицейские 23 июня, когда ожидался объявленный митинг за бесплатное образование.

В Уральске журналистов местной газеты «Уральская неделя» Нану Иксанову, Марию Мельникову, Людмилу Калашникову и редактора издания Лукпана Ахмедьярова, а также собственного корреспондента по ЗКО от «Радио Азаттык» Саната Урналиева с утра допрашивают в качестве свидетелей сразу по нескольким уголовным делам. Журналисты предполагают, что такая рабочая активность полицейских, а также сотрудников местного ДГД связана с тем, что они намеревались освещать митинг, который, как они узнали накануне от полицейских, мог состояться на центральной площади города.

— За пару дней до этого к некоторым из нас приходили сотрудники полиции и прокуратуры и сообщили, что, якобы, на площади должен состояться митинг, — рассказал Лукпан Ахмедьяров. —  Предупреждали, что участие в нем является незаконным. При этом он словно забыли о законе о СМИ, который дает право журналисту при предъявлении служебного удостоверения находиться на любом мероприятии. Это наша работа – освещать все, что происходит вокруг. Естественно, узнав от полицейских про митинг, который может состояться на площади, я отправил туда своих корреспондентов для освещения мероприятия.

На площади к каждому из пришедших туда журналистов подошли сотрудники в форме и вручили повестки на допрос в качестве свидетелей. При этом  допросы были назначены на то самое время, когда должен был начаться предполагаемый митинг. И если с девушками полицейские общались достаточно вежливо и корректно, то с Санатом Уралиевым особо не церемонились. Сразу после вручения повестки, у журналиста забрали телефон, под руки довели до «Газели» и запихнули в машину.

Нану Иксанову и Марию Мельникову после вручения повесток также повезли в ДВД.  Что касается Лукпана Ахмедьярова, его еще возле дома молча взяли под руки полицейские и усадили в полицейскую машину. Ни на один вопрос Лукпана сотрудники внутренних дел не отвечали. Молча привезли в горотдел и посадили в одном из кабинетов. Там сообщили, что его в качестве свидетеля  вызвал следователь по делу пенсионерки Бакизы Халеловой. Однако никакой повестки Ахмедьярову так и не вручили. В горотделе журналиста продержали до 11 часов утра, а после, сообщив, что следователь не сможет с ним встретиться, выпустили. Как только журналист вышел из горотдела, ему позвонил следователь местного ДГД и напомнил, что к 12 часам Ахмедьярова ждут в ДГД для дачи свидетельских показаний по уголовному делу об игровых автоматах.  Повестку об этом Ахмедьярову вручили накануне. Приехав к зданию ДГД, Ахмедьяров встретил там еще одну сотрудницу газеты «Уральская неделя». Людмилу Калашникову также вызвали в ДГД для дачи показаний по тому же делу.

— Я уверен, что все эти действия полицейских и сотрудников ДГД были направлены только на то, чтобы журналистам не удалось присутствовать на несанкционированном митинге. Который, кстати говоря, и не состоялся, — комментирует ситуацию Лукпан Ахмедьяров. – Формально нас не задерживали, а просто вызвали на допрос в качестве свидетелей. Вот если бы все дела расследовались с такой активностью, у нас бы сейчас уже, наверное, не осталось нераскрытых преступлений. Подумать только, люди в поте лица работают в свой профессиональный праздник. Да еще с такой самоотдачей!

К трем часам дня Нану Иксанову и Марию Мельникову выпустили из ДВД. Но сразу на выходе вручил повестки на допрос в горотделе, уже по другому уголовному делу. Ахмедьярова после дачи показаний в ДГД повезли на допрос в ДВД. Людмилу Калашникову отпустили. О судьбе Саната Урналиева на данный момент ничего неизвестно. Сигнал на его телефон проходит, однако трубку журналист не поднимает. Нана Иксанова и Мария Мельникова вышли из ГОВД уже после 6 часов вечера.

В Алматы задержан и доставлен в УВД Медеуского района журналист Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Андрей Свиридов. В Астане был задержан и после проверки документов отпущен корреспондент радио Азаттык Мади Бекмаганбет. В Актобе в районе акимата города задержали и доставили в Илекский отдел полиции журналиста газеты «Диапазон» Багдата Асылбека.



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