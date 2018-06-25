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Московский листок

Социальный геноцид народа Казахстана

Опубликовано 25.06.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев астана

Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана. Публичное обсуждение проекта приказа должно было завершиться еще 6 июня 2018 года.

Согласно новой редакции, в списке останутся четыре пункта вместо 13 имеющихся: туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства и расстройства поведения. Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка. Подробнее с новой предлагаемой редакцией можно ознакомиться здесь.

В Казахстане в 2016 году было зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями. В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом. Все эти категории, которых выносят из перечня социально значимых заболеваний, якобы будут обслуживаться в рамках обязательного медицинского страхования.

Но это неправда! Объем средств, выделяемых на обязательную систему страхования, не предусматривает оплату лечения этих заболеваний. В любом случае граждане вынуждены будут платить за лекарства и лечение за свои средства. Мы уже не говорим о тех, кто такой страховки вообще не имеет.

Пока непонятно приняло ли правительство эти поправки, но уже было 125 отрицательных отзывов специалистов во время так называемого обсуждения только на 6 июня. Но уже нет никакого сомнения, что такие поправки будут приняты. Нынешнюю реформу правительства можно обозначить, как общий антисоциальный курс неолиберальных экономических реформ, направленный на окончательную приватизацию и коммерциализацию государственного сектора системы здравоохранения и уничтожение бесплатной медицины.

По прямому поручению Дариги Нурсултановны Назарбаевой и по просьбе ведущих добывающих компаний под видом медицинского страхования еще с прошлого года вводится фактический специальный налог на самозанятых граждан, которых в стране насчитывается более трех миллионов человек. Практически это безработные или люди, занимающиеся мелкой торговлей, натуральным хозяйством и ремесленными производствами. По закону они должны будут ежемесячно отчислять по 1414 тенге, в год это составит 18 тысяч тенге.

Проблема в том, что в отличие от бюджетников и рабочих, самозанятые, составляющие 40% от трудоспособного населения в большинстве своем еще не встали на учет в налоговых органах, что будет означать, что они не смогут получать необходимую гарантированную медицинскую помощь. Только в одной Южно-Казахстанской области по данным властей на учет не встали 423 тысячи человек из которых более 30-ти тысяч официальных безработных.

Сам руководитель национальной палаты предпринимателей Тимур Кулибаев признал тупиковость обязательной системы медицинского страхования, когда 7 июня на встрече с депутатами заявил, что в стране вообще из трудоспособного населения в 9 миллионов платят пенсионные взносы круглогодично только 1,4 миллиона! Остальные это так называемые «самозанятые» около трех миллионов и временно работающие граждане, а также бюджетники.

Его обеспокоенность связана с боязнью получить социальный взрыв. То есть даже на верхах понимают рискованность этой антинародной реформы. Мы же, граждане Казахстана должны приступить к созданию инициативных групп против реформы здравоохранения и введения обязательного медицинского страхования, так как его принятие приведет к тому, что люди сами вынуждены будут оплачивать лечение и проведение операций тяжелых заболеваний. Семьи вынуждены будут продавать имущество и брать кредиты в назарбаевских банках!

Мы требуем от правительства:

— Отменить решение о введении обязательной системы медицинского страхования, которая на деле закрепит недоступность для народа большинства услуг и лекарств!

— Отказаться от планов приватизации и коммерциализации государственных медицинских учреждений!

— Отменить решение о реорганизации станций скорой медицинской помощи и ликвидации врачебных бригад, что приведет к увеличению смертности среди определенных категорий больных!



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