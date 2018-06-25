Когда время всё расставило по своим серьгам

Полгода назад незаконно [создающий судимость приговор был признан несправедливым ЕСПЧ и ранее отменён Верховным судом] лишённый права участвовать в президентских "выборах" Навальный призвал к "забастовке избирателей".

Однако Явлинский и Собчак на либеральном и Грудинин на левоконсервативном флангах осудили забастовку и приняли участие в "процедуре" 18 марта, аргументируя необходимостью давления на власть демонстрацией ей числа её убеждённых идеологических противников.

Однако за прошедший период Грудинин и Собчак фактически покинули поле публичной политики, показав что их участие в прошедших событиях было "ситуативным", а Явлинский привел партию к жестокому внутреннему уставному кризису - позорному и скандальному конфликту общего руководства с московским, наглядно показав свои возможности как политика.

Однако сторонник Навального Яшин, теперь не пропущенный через "мун-фильтр" (от собянинского мун-дштука в смысле "кури бамбук"), отказался от повторения "бойкотной" позиции Навального в декабре и Ройзмана в прошлом июле, фактически вернулся к позиции Навального осени 2011 года "голосуйте за любого противника Собянина".

И вот с учётом всех этих обстоятельств, как вы оцениваете призыв Навального в декабре 2017 года к "забастовке избирателей": он был прав и "выборы" были комедией с подставными фигурами, или он был не прав - жизнь доказала необходимость и такого участия в том, что здесь именуют политикой.