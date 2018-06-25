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Московский листок

Посмевшую опубликовать статью про пенсионную реформу ставропольскую газету пустили под нож

Опубликовано 25.06.2018 в разделе комментариев 5

реформа пенсионеры ставрополье
Посмевшую опубликовать статью про пенсионную реформу ставропольскую газету пустили под нож

Власти Ставрополья во избежание волнений среди населения решили не допускать публикаций в местных газетах материалов о повышении пенсионного возраста. Из-за статьи о пенсиях уже сняли тираж "Благодарненских вестей", сообщает 25 июня Newstracker.ru со ссылкой на источник и приводит в Twitter сканированную копию страницы с материалом на "непозволительную" тему. 

По данным источника Newstracker.ru, на общем собрании редакторов районных газет краевое правительство рекомендовало редакторам воздержаться от публикаций статей про пенсионную реформу. Редактор "Благодарненских вестей" рассказал, что статья по названием "Цель: дожить до пенсии" уже ушла в тираж. 

Тогда один из руководителей издательского дома "Периодика Ставрополья" попросил посмотреть материал, после этого тираж газеты уничтожили. Вместо него вышел новый тираж - со всеми статьями, кроме материала о пенсионной реформе.

Накануне, 24 июня, сообщалось, что в столице соседней со Ставропольем Северной Осетии Индиру Габолаеву, проведшую четыре пикета против пенсионной реформы, вызвали в местный Центр по противодействию экстремизму. Там с активисткой провели профилактическую беседу, призвав не подавать плохой пример гражданам. 

В пятницу, 22 июня, митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в Красноярске. Там сотни человек вышли на согласованный митинг в сквере Космонавтов. Среди лозунгов митингующих были "Сдохнем дружно на работе!" и "Пенсионер звучит горько". 

На следующий день, 23 июня, сообщалось, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак запретил однопартийцам критиковать пенсионную реформу. Секретарь объявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме. "Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации", - сказал Турчак. 

Медведев объявил о грядущей пенсионной реформе 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. Соцопросы показали, что 90% российского населения выступает против нововведений.

Напомним, 23 июня секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал недопустимыми противоречия среди членов партии по вопросу повышения пенсионного возраста - инициативе, которая, как опасаются власти, может привести к масштабным протестам по всей стране. Об этом Турчак заявил на закрытом заседании думской фракции партии, посвященной пенсионной реформе, рассказали РБК два депутата-единоросса. 

Секретарь объявил присутствующим, что премьер-министр Дмитрий Медведев напрямую обратился к партии с призывом поддержать инициативу правительства в Госдуме. "Безусловно, мы с вами просто обязаны подставить плечо нашему руководителю, и это задача всех наших коллег-однопартийцев, а не только для депутатов Государственной думы и для членов Совета Федерации", - сказал Турчак.  

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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
киргуду написал 25.06.2018 13:19
вообщем так ребята,чтобы медведев и ыму подобные не са лу пались надо собрать подписи на снижение пенсионного возраста.М 55 ...Ж-50 ....а дергаца будут еще скинуть на 5 лет.Хватит народу жилы выкручивать,пусть кремлеботы верещат....
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(без названия)
Чингачгук написал 25.06.2018 13:00
С точки зрения подхалима,г-н Турчак,конечно,сделал все,что мог,то есть,рекомендовал "подставить"плечо?своим благодетелям из действуюшей власти,но,запрещать освещение этого "эпического подвига" в прессе-вещь бессмысленная,скорее даже приводящая к "обратному эффекту"...Идеальным для власти было бы,конечно,чтобы люди доработав до шестидесяти лет сразу отбрасывали бы копыта,в этом случае не было бы проблем ни с пенсиями,ни с проблемой грядущего трудоустройства тех,"кому за шестьдесят",а сохранишиеся деньги можно было бы потратить на покупку еще нескольких яхт,к примеру...Но,"наглые пенсионеры"тоже не торопятся на тот свет,вот и возись с ними...Чем такое отношение к своим согражданам (как к расходному материалу)-лучше отношения к чужим жизням фашистких идеологов?Уже не можешь работать-на свалку,инвалид-туда же,еще не дорос,чтобы "приносить пользу"-снова под молотки...Но,сами себя они такой "оценке"почему-то не подвергают,ведь,если сравнить сколько вреда и сколько пользы обществу приносят элитарные паразиты,то "под нож"в первую очередь надо пускать именно их и это-без вариантов...
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(без названия)
ййй написал 25.06.2018 12:48
> Безусловно, мы с вами просто обязаны
> подставить плечо нашему руководителю
_
...в его борьбе против ...?...
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(без названия)
стоик1167 написал 25.06.2018 12:46
сортирному Карлику пора СДОХНУТЬ?
И пусть его закапывают в Израиле, которрому он так неистово служит?
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А как же столь благодарное поскуливание про четвертую власть?
-Что это? написал 25.06.2018 11:52
Среди журнаглистов и прочих дерьмократов после 1991 года?
Тварь на твари сидит и тварью погоняет.
Народ,вставай!
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