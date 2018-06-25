Дядюшка Сэм уже составил график, по которому КНДР обязана разоружаться

США в скором времени представят Северной Корее план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на саммите в Сингапуре между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил в воскресенье журналистам представитель Пентагона, сопровождающий министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску.

"Мы скоро узнаем, готовы ли они [Пхеньян] добросовестно выполнять взятые на себя обязательства", - заявил представитель военного ведомства. "Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны претворяться в жизнь достигнутые на саммите договоренности", - отметил он.

Представитель Пентагона не стал делиться деталями, но дал понять, что предлагаемые сроки ликвидации ядерной программы КНДР не будут продолжительными, сообщает ТАСС.

Как заявил госсекретарь Майкл Помпео во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Трампа.

Мэттис после Аляски, где он намерен проинспектировать две базы, в том числе Форт-Грили, где в шахтах размещены 40 противоракет, отправится в Китай. Визит министра обороны США в КНР, который продлится с 26 по 28 июня, будет первым с 2014 года. Затем глава Пентагона посетит Южную Корею и 29 июня прилетит в Японию. Во время своего азиатского турне, как сообщили представители Пентагона, Мэттис намерен обсудить в первую очередь вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

- График они представят! - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - и они же только что продлили санкции... я продолжаю обалдевать и вспоминать остаповский "а ключ от квартиры где деньги лежат вам не дать?": КНДР разоружается в одностороннем порядке, а эти диктаторы ещё и график представляют, когда им угодно чтобы "Хвасоны" перестали существовать!.. вот только теперь мы вместе с товарищами из КНДР и можем почувствовать что такое сверхдержава номер один, мировой жандарм - я понимю, если б этот Мэттис инспектировал ядерные объекты в США на предмет их денуклеаризации, а потом проверял, как в КНДР симметрично разоружаются, так нет же, они просто ждут выполнения договорённостей, со стороны США в которых только бумажные обещания безопасности - вас уже ДВА раза "кинул" Трамп, товарищи свереокорейцы, надо бы немного насторожиться!..

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