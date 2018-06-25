Верховный суд разрешил народу РФ массовые протесты по поводу пенсионной реформы

Высший российский суд постановил, что власти не могут отказать в разрешении протестующим на проведение публичных массовых акций только потому, что они могут создать кому-то неприятности.

Муниципальные администрации по всей России регулярно применяют различные положения Кодекса об административных правонарушениях для отказа в выдаче разрешений, а также для штрафов или арестов демонстрантов.

Совсем недавно Кремль принял новый приказ об ограничении протестовна время чемпионата мира по футболу, который ведется в 11 городах России до 15 июля.

«Предположение властей о том, что акции могут создать неудобство не может служить веской причиной для изменения места и (или) времени проведения публичного мероприятия» - постановил Верховный суд.

Потенциальные лазейки в постановлениях позволяют местным лидерамотклонять заявки, если они концентрируются на любых законах, касающихся безопасности дорожного движения или транспортных требований.

Суд также сказал, что несколько одиночных пикетов одновременно, могут считаться одной демонстрацией, только в случае если прокуроры смогут доказать в суде, что они преследуют одни и те же цели.

Указ Верховного суда пришел в тот день, когда мэрия Москвы отклонила три просьбы провести демонстрации в отношении пенсионных реформв следующем месяце, поскольку они вступили в противоречие с решением Кремля о протестах в городах Кубка мира.

Напомним, нашумевший законопроект о повышении пенсионного возраста поступил в Госдуму. Перед этим, в субботу, предложения правительства обсуждались на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) — с представителями бизнеса, то есть работодателями, и профсоюзами.

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых. Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал эту меру непростой, но необходимой. Главные аргументы властей – продолжительность жизни в стране увеличивается. Россияне стали дольше жить, а значит, могут дольше работать. К тому же, во всем мире так рано, как у нас, на пенсию не уходят.

Между тем, средний размер пенсий в мире колеблется от $2 800 долларов в месяц в Дании до $50 в месяц в Грузии, экс-советской республике.

Впервые на государственном уровне военные пенсии были введены в Римской империи Гаем Юлием Цезарем. В России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам.

В Ирландии нет социального страхования по старости. Это не значит, что пожилые ирландцы не получают пенсию, просто единственный вариант для них - участие в негосударственных пенсионных фондах.

Самый большой объем пенсионных сбережений в мире - у Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии. На октябрь 2017 года там было $1,238 млрд.

Второе место — у Государственного пенсионного фонда Норвегии - $893 млн. Примечательно, что 9-е место в списке крупнейших фондов занимает Central Provident Fund из Сингапура, страны всего с 5,9 млн граждан.

При том, что в России пенсии (исключая те, что получают госслужащие) так убоги, что лишь немногим больше грузинских, - Пенсионный фонд РФ занимает первое место в мире по численности сотрудников: более 120 тысяч человек. Для сравнения, численность сотрудников Social Security Administration в США в два с лишним раза меньше, а население США более чем в два раза превышает российское. А объем пенсионных и социальных выплат в США в шесть раз больше: средняя американская пенсия - $1400, российская - $225 (14 тыс. руб.)

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