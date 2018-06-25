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Московский листок

Правящему путинскому классу и его ТВ неудобны крымские и народно-республиканские темы

Опубликовано 25.06.2018 в разделе комментариев 0

днр лнр крымнаш
Правящему путинскому классу и его ТВ неудобны крымские и народно-республиканские темы

"Крымско-украинская" тематика теряет актуальность и сходит с российских телеканалов. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия", пишет "Коммерсант". 

Так, термин "крымская весна", которым российские СМИ стали называть период февраля - марта 2014 года, завершившийся присоединением Крыма к РФ, в текущем году упоминался всего 27 раз, хотя еще год назад количество упоминаний доходило до 76, а два года назад - в марте 2016-го - термин упоминался 141 раз, отмечает издание. 

Также, по его данным, сократилось количество упоминаний Крыма: сейчас его вспоминают в среднем 400-600 раз в месяц. При этом в марте 2014 года количество упоминаний составляло почти пять тысяч. 

Термин "русская весна", обозначающий пророссийские протесты на Украине, с марта 2014 года практически не упоминался. 

О Донбассе в телепрограммах теперь говорят в среднем 300-400 раз в месяц (с осени 2014-го до осени 2015 года было до 2,6 тысячи упоминаний ежемесячно). 

Также с весны прошлого года снизилась упоминаемость ДНР и ЛНР. Об Украине в целом говорят все еще довольно много, но тоже значительно реже. Если в 2014 году количество упоминаний страны на российских каналах подбиралось к шести тысячам в месяц, то с марта 2017 года оно не превышало двух тысяч. 

Крым вошел в состав России в марте 2014 года на основании референдума, проведенного на полуострове после Евромайдана на Украине. В референдуме приняли участие более 80% граждан, имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7%. 

18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым в состав РФ, 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. 

На Украине и на Западе присоединение полуострова к РФ не признают, называя аннексией. Украина считает эту землю временно оккупированной территорией.

От редакции: С увольнением Суркова - ушла и тема "хорошего Путина" - ну, который Донбасс спас и Крым присуседил. Не справился Сурков со своим же проектом - это очень стыдно. Но ведь только он понимал, как именно, на каком политическом градусе держать и перетягивать Донбасс  (используя на внешнеполитическом фронте наработки внутренней политики, ноу-хау - использование "пехотой" условных нацболов-государственников - вчерашних лютых врагов Путина и правящей олигархии, считающих себя империалистами). Да, сколь ни был враждебен любой социалистической альтеранативе Сурков, из правящей элиты он более всех "рубил фишку" в плане оппозиционной социологии и боевых ресурсов, упешно проюзал всё то, что не реализовалось на Болотной  - вот в ДНР и ЛНР тоже по его плану и прошли все стадии обуржуазивания власти. Шли оттуда на основе народного самоуправления строить новый Союз, в обе стороны - под флагами РСФСР, УССР и СССР - а пришли к бандустанам, стали сурковскими шестёрками, за которых решали всё на Старой площади (как было с отставкой Плотницкого).

Ополченцы - те самые идейно мотивированные, которые на свои средства ехали защищать советский народ, - разбежались, увидев запредельный уровень путинизма-монархизма у местного населения и захарченско-плотницкого бомонда. Что ж, подумали идейно мотивированные, - раз так они любят Путина и не любят и коммунистов, и советских патриотов, так пусть армия (или личная охрана, ФСО, например), пусть Росгвардия Золотова-Путина тут и воюет. Причём так подумали не одни "совки" - даже имперцы сбежали из ДНР по этой же причине, там в силу вооружённости власти любые конфликты оборачивались стрельбой, либо могли ею обернуться. Сейчас эти ребята, не потерявшие боевых навыков, выйдут бороться против очередного подлого рывка либерализма во внутренней политике - пенсионной реформы. Ну, а проекты "ДНР-ЛНР" кремляди давно думают, как бы потише "слить" Украине под удобоваримым для дорогих россиян моральным соуском. Их судьба, народных республик, только в их руках. Причём новых московско-питерских гражданских десантов ждать уже не стоит.

Д.Ч. 



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