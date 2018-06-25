"Просто сожгите нас после 60 лет" - сибиряки вновь митинговали против пенсионной реформы

Профсоюзы Красноярского и Алтайского краев выступили против повышения пенсионного возраста. Акции собрали сотни активистов. После реформы люди готовятся не продолжить карьеру, а лечь в гроб.

Митинг Федерации профсоюзов Красноярского края собрал, по данным организации около 1000 человек. Многие пришли с плакатами: «Хочется дожить до пенсии!!!», «Приговор работающим: 5 и 8 лет без права отдыха!», «То копим баллы, то годы», «Остановить пенсионный геноцид», «Рабочий класс не дадим извести», «Правительство в шахту за пенсией», «Повысили — почти повесили!», «В гробах на пенсию», «Хватит унижать мое поколение!», «Сдохнем дружно на работе!».

«Для решения проблемы есть два пути — наполнить Пенсионный фонд РФ или уменьшить число получателей. Правительство пошло по самому простому и циничному пути, а должны были искать финансовые ресурсы, — считает председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов. — И мы категорически против предлагаемой реформы. Своим решением сталкивают молодежь и пенсионеров, у одних забирают, другим обещают увеличить пенсии. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в крае 64,3 года. Многие из нас не доживут до нового пенсионного возраста, а если и доживут, то будут ли они в состоянии работать в последние годы? Есть проблема с трудоустройством людей после 45−50 лет. Их никто не ждет на рабочих местах»

Председатель первичной профсоюзной организации красноярского «Горэлектранса» Нина Михалева рассказала о двух печальных случаях, произошедших за последний месяц на предприятии. На рабочем месте умерли двое работников — кондуктор трамвая и водитель троллейбуса. «Нельзя повышать пенсионный возраст, сегодня мы не можем оздоравливать людей, обеспечивать их достойной заработной платой. Мы должны беречь людей», — добавила она.

Кроме жителей Красноярска на митинг приехали работники из Железногорска, Зеленогорска, Назарово, Бородино, Железногорска и Ачинска. Местные СМИ писали об участии в акции и жителей соседнего Кузбасса. Профсоюз анонсирует в ближайшее время аналогичные акции и в районах края.

Напмним, уже 17 июня первый митинг против пенсионной реформы прошёл в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров (позже в лице одного своего спикера поддержвашая реформу) и "Пенсионеры за достойную жизнь". На неё также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".

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