Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Просто сожгите нас после 60 лет" - сибиряки вновь митинговали против пенсионной реформы

Опубликовано 25.06.2018 в разделе комментариев 5

профсоюзы реформа сибирь пенсионеры социальный регресс
"Просто сожгите нас после 60 лет" - сибиряки вновь митинговали против пенсионной реформы

Профсоюзы Красноярского и Алтайского краев выступили против повышения пенсионного возраста. Акции собрали сотни активистов. После реформы люди готовятся не продолжить карьеру, а лечь в гроб.

Митинг Федерации профсоюзов Красноярского края собрал, по данным организации около 1000 человек. Многие пришли с плакатами: «Хочется дожить до пенсии!!!», «Приговор работающим: 5 и 8 лет без права отдыха!», «То копим баллы, то годы», «Остановить пенсионный геноцид», «Рабочий класс не дадим извести», «Правительство в шахту за пенсией», «Повысили — почти повесили!», «В гробах на пенсию», «Хватит унижать мое поколение!», «Сдохнем дружно на работе!». 

«Для решения проблемы есть два пути — наполнить Пенсионный фонд РФ или уменьшить число получателей. Правительство пошло по самому простому и циничному пути, а должны были искать финансовые ресурсы, — считает председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов. — И мы категорически против предлагаемой реформы. Своим решением сталкивают молодежь и пенсионеров, у одних забирают, другим обещают увеличить пенсии. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в крае 64,3 года. Многие из нас не доживут до нового пенсионного возраста, а если и доживут, то будут ли они в состоянии работать в последние годы? Есть проблема с трудоустройством людей после 45−50 лет. Их никто не ждет на рабочих местах»

Председатель первичной профсоюзной организации красноярского «Горэлектранса» Нина Михалева рассказала о двух печальных случаях, произошедших за последний месяц на предприятии. На рабочем месте умерли двое работников — кондуктор трамвая и водитель троллейбуса. «Нельзя повышать пенсионный возраст, сегодня мы не можем оздоравливать людей, обеспечивать их достойной заработной платой. Мы должны беречь людей», — добавила она. 

Кроме жителей Красноярска на митинг приехали работники из Железногорска, Зеленогорска, Назарово, Бородино, Железногорска и Ачинска. Местные СМИ писали об участии в акции и жителей соседнего Кузбасса. Профсоюз анонсирует в ближайшее время аналогичные акции и в районах края.

Напмним, уже 17 июня первый митинг против пенсионной реформы прошёл в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах. 

Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров (позже в лице одного своего спикера поддержвашая реформу) и "Пенсионеры за достойную жизнь". На неё также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо". 

Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0". 

Материалы по теме:

Зачем Путин лепит пельмени?

"Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, какими стали мы - их родители"

Верховный суд разрешил народу РФ массовые протесты по поводу пенсионной реформы

Первой бросила вызов лгуну Путину и его реформаторам непокорённая колчаковщиной Сибирь

Посмевшую опубликовать статью про пенсионную реформу ставропольскую газету пустили под нож



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Русский народ ЗА пенсионную реформу!
Русское Пидрило номер 2 написал 25.06.2018 16:23
Русский народ ЗА пенсионную реформу!
Одобряем и поддерживаем пенсионную реформу!
Ведь ее продвигает наш Пидзидент - Великий Владимир Владимирович Пукин!
Слава Пу!
Да здравствует Пу!
Требуем скорешего повышения пенсионного возраста!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Ответить
(без названия)
ukolyfrolov написал 25.06.2018 16:15
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
Ответить
(без названия)
...... . . . написал 25.06.2018 16:04
победители хреновы
Ответить
Вот енто : "Правительство в шахту за пенсией",понятно
Все остальное - галиматья на коленях написал 25.06.2018 15:54
Даже лозунги рабские!!!
Ответить
(без названия)
не надо мне пенсии написал 25.06.2018 15:17
Надо понимать,что у государства нет денег кормить до СТА лет столько дармоедов!
Правильно,что повышают!
Расплодили нахлебниковпахать на вас надо а не в домино стучать
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы оцениваете призыв Навального в декабре 2017 года к "забастовке избирателей":
Результаты
Интернет-ТВ
Что нам делать с мусором?
Что нам делать с мусором?
25.06.2018
Зачем Путин лепит пельмени?
Зачем Путин лепит пельмени?
25.06.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Просто сожгите нас после 60 лет" - сибиряки вновь митинговали против пенсионной реформы (5)
Правящему путинскому классу и его ТВ неудобны крымские и народно-республиканские темы (3)
Верховный суд разрешил народу РФ массовые протесты по поводу пенсионной реформы (6)
Дядюшка Сэм уже составил график, по которому КНДР обязана разоружаться (2)
Посмевшую опубликовать статью про пенсионную реформу ставропольскую газету пустили под нож (7)
Когда время всё расставило по своим серьгам (9)
"Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, какими стали мы - их родители" (41)
Социальный геноцид народа Казахстана (4)
Митинг не состоялся, но журналистов задержали (1)
Чтобы не повышать пенсионный возраст, нужно устранить две ошибки в Налоговом кодексе (44)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Ну и шo этo былo, чувак?...
Дарья Митина Дарья Митина: США и "Закон Джунглей": право сильного - основа международного права
Дарья Митина Дарья Митина: Награда нашла герoя
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Отвоевание прав
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Я болел за панамцев
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss