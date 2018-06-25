"Просто сожгите нас после 60 лет" - сибиряки вновь митинговали против пенсионной реформы

Профсоюзы Красноярского и Алтайского краев выступили против повышения пенсионного возраста. Акции собрали сотни активистов. После реформы люди готовятся не продолжить карьеру, а лечь в гроб.
Митинг Федерации профсоюзов Красноярского края собрал, по данным организации около 1000 человек. Многие пришли с плакатами: «Хочется дожить до пенсии!!!», «Приговор работающим: 5 и 8 лет без права отдыха!», «То копим баллы, то годы», «Остановить пенсионный геноцид», «Рабочий класс не дадим извести», «Правительство в шахту за пенсией», «Повысили — почти повесили!», «В гробах на пенсию», «Хватит унижать мое поколение!», «Сдохнем дружно на работе!».
«Для решения проблемы есть два пути — наполнить Пенсионный фонд РФ или уменьшить число получателей. Правительство пошло по самому простому и циничному пути, а должны были искать финансовые ресурсы, — считает председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов. — И мы категорически против предлагаемой реформы. Своим решением сталкивают молодежь и пенсионеров, у одних забирают, другим обещают увеличить пенсии. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в крае 64,3 года. Многие из нас не доживут до нового пенсионного возраста, а если и доживут, то будут ли они в состоянии работать в последние годы? Есть проблема с трудоустройством людей после 45−50 лет. Их никто не ждет на рабочих местах»
Председатель первичной профсоюзной организации красноярского «Горэлектранса» Нина Михалева рассказала о двух печальных случаях, произошедших за последний месяц на предприятии. На рабочем месте умерли двое работников — кондуктор трамвая и водитель троллейбуса. «Нельзя повышать пенсионный возраст, сегодня мы не можем оздоравливать людей, обеспечивать их достойной заработной платой. Мы должны беречь людей», — добавила она.
Кроме жителей Красноярска на митинг приехали работники из Железногорска, Зеленогорска, Назарово, Бородино, Железногорска и Ачинска. Местные СМИ писали об участии в акции и жителей соседнего Кузбасса. Профсоюз анонсирует в ближайшее время аналогичные акции и в районах края.
Напмним, уже 17 июня первый митинг против пенсионной реформы прошёл в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.
Митинг в Новосибирске собрал около 300 человек. Акцию заявили Партия пенсионеров (позже в лице одного своего спикера поддержвашая реформу) и "Пенсионеры за достойную жизнь". На неё также пришли члены "Левого фронта", Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального, сообщает "Тайга.инфо".
Собравшиеся на площади Ленина потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку. "Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают", - говорил один участник другому. На акции был замечен плакат "Путин-Россия. 5:0".
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Русское Пидрило номер 2 написал 25.06.2018 16:23
Одобряем и поддерживаем пенсионную реформу!
Ведь ее продвигает наш Пидзидент - Великий Владимир Владимирович Пукин!
Слава Пу!
Да здравствует Пу!
Требуем скорешего повышения пенсионного возраста!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
Слава Пу!
ukolyfrolov написал 25.06.2018 16:15
...... . . . написал 25.06.2018 16:04
Все остальное - галиматья на коленях написал 25.06.2018 15:54
не надо мне пенсии написал 25.06.2018 15:17
Правильно,что повышают!
Расплодили нахлебниковпахать на вас надо а не в домино стучать