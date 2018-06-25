Министр Скворцова прославляет пенсионную реформу как путь к продлению молодости женской

Продление профессиональной активности человека удлиняет его жизнь. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. «Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», — цитирует министра «Интерфакс».
На вопрос, позволяет ли здоровье российских женщин старше 55 лет говорить о повышении пенсионного возраста, Скворцова ответила: «Если оценивать жизнь сегодняшних россиян, то очевидно совершенно, что женщина 55 лет в народном менталитете уже считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту». Она добавила, что 60-летний мужчина «тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности».
Предлагаемые правительством параметры и темпы повышения пенсионного возраста дадут возможность россиянам адаптироваться к новым реалиям, считает Скворцова. «У нас получается 16 лет на то, чтобы очень плавно перейти к новым параметрам. Это абсолютно достаточный период с точки зрения адаптации любого человека», — пояснила она.
Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:
- Я всё пытаюсь уловить, есть ли у этих, которые из "морального большинства", оптимистов-оптимизаторов - моральное дно? Ну, за которым всё же противоречия здравому смыслу переходят в качество? То есть где абсолютное зло либеральных реформ уже не будет вызывать дискуссий, как немецкофашистское нашествие... Нет, дна у этих господ, которые в качестве месячных, а то и недельных зарплат получают годовые оклады многих профессий - нет и быть не может. Это классовые враги, с ними ни общего языка, ни общих категорий восприятия мира (пенсионного возраста) у нас быть не может. Ведь они паразиты на теле трудового народа - а значит и сосать кровь они будут всё наглее, такова уж природа паразитов. Отваливаются они по-одиночке, но класс-эксплуататор никуда сам не отваливается вплоть до революции - меняются лица этих клещей. Чем дольше терпеть их - тем меньше остнется крови, а значит сил. Это не метафора уже, это программа действий по борьбе с госпаразитами. В качестве единственной иллюстрации - эта же самая министр Скворцова недавно приводила статистику недостатка детских больниц в сорока регионах РФ. То есть она знает это всё! И что сейчас большинство педагогов трудится далеко за порогом пенсионного возраста - поскольку просто нет молодых кадров, готовых за такие гроши работать! Они взвалили и так множество профессий (медицину, науку) на плечи давно отработавших свой ресурс - а теперь ещё воруют их и так даромовое для государства-Трубы здоровье своей реформой. И эту фашистско-государственную реформо-мерзость пропагандирует госпожа, обязанная заботиться о здоровье нации! Всё это она в цифрах знает лучше нас, и всё равно пропагандирует удар уже по пенсионерам, уже не по детям (этот удар нанесён давно - иначе бы не клянчили с телеєкранов частные средства на лечение детей за рубежом РФ) - а нехватка больниц есть преступление государства, правительства в котором Скворцова состоит, - преступление, за которое тоже надо судить власть... Рецидивисты, что тут говорить. Бороться с ними, оптимистическими паразитами, можно только как с классом. До полной победы, полумер тут быть не может.
Материалы по теме:
Социальное угнетение женщин в Назарбаевском Казахстане
"Я не хочу видеть своих детей такими же рабами, какими стали мы - их родители"
В 37 регионах РФ не хватает детских больниц, а половина тех, что есть, требует ремонта
Верховный суд разрешил народу РФ массовые протесты по поводу пенсионной реформы
Готовьтесь к краху государства, которое объявило каждому из нас войну на уничтожение
"Просто сожгите нас после 60 лет" - сибиряки вновь митинговали против пенсионной реформы
от Кукса написал 25.06.2018 18:09
"Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым". Но комсомол развалили такие как Меркель, литовка Гробаускайте и куча наших бездельников, мечтающие о деньгах ни за что.
Не 16 лет требуется чтобы остаться вечно молодым. Лучшее лекарство от старости - гильотина!
Это доказано Французской и многими другими революциями и войнами.
Так что !? Правительство делает первые шаги!? По Ленину: "Не той дорогой идете, товарищи."
Пепел Клааса 7878 Класса написал 25.06.2018 17:42
Не путать рай для немцев или евреев, цыган или геев. Для русских, а это что, уважение к голосу народа. Русские хотели олигархов съесть с гурьевской кашей, и Ходорковский сидел 10 д е с я т ъ лет. ДЕСЯТЬ ЛЕТ. Русачки хотели отобрать ТВ у евреев, и теперь красивые фильмы Никитки Михалкова и других настоящих патриотов России. Абхазия под нами. Грузин убивали....... Крымнаш и не говорите мне, мол, это супротив воли народной.
Владимир Владимирович Путин выложился на все сто!
Гений русский! The Best! Meraviglioso!
И каждый это понимает, теперь у русского полубога проблемы, дык поможем друг другу. Владимыч повышай возраст выхода на пенсию, кричит каждый настоящий Русский человек. Ибо позади Родина Россия, рай русский , и светлое будущее детей русских.
Низкий поклон ФСБ за многотрудную невидимую многотрудную невидимую работу! Благолепной РПЦ долгие лета! И ему!
А кто против, тот тупой не русский неблагодарный и Аминь!
Пепел Клааса 7878 Класса написал 25.06.2018 17:40
Не путать рай для немцев или евреев, цыган или геев. Для русских, а это что, уважение к голосу народа. Русские хотели олигархов съесть с гурьевской кашей, и Ходорковский сидел 10 д е с я т ъ лет. ДЕСЯТЬ ЛЕТ. Русачки хотели отобрать ТВ у евреев, и теперь красивые фильмы Никитки Михалкова и других настоящих патриотов России. Абхазия под нами. Грузин убивали....... Крымнаш и не говорите мне, мол, это супротив воли народной.
Владимир Владимирович Путин обновился на все сто!
Гений русский! The Best! Meraviglioso!
И каждый это понимает, теперь у русского полубога проблемы, дык поможем друг другу. Владимыч повышай возраст выхода на пенсию, кричит каждый настоящий Русский человек. Ибо позади Родина Россия, рай русский , и светлое будущее детей русских.
Низкий поклон ФСБ за многотрудную невидимую многотрудную невидимую работу! Благолепной РПЦ долгие лета! И ему!
А кто против, тот тупой не русский неблагодарный и Аминь!
-Что это? написал 25.06.2018 17:37
Мерзкие твари.
Себастьян Перейра написал 25.06.2018 17:27
В школе плохо диалектику учили - плохо кончится, однако.