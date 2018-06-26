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Работающий и трудоспособный - это, как говорят в Одессе, две большие разницы

Опубликовано 26.06.2018 автором Рафик Кулиев в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Работающий и трудоспособный - это, как говорят в Одессе, две большие разницы

«Демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров, соответственно, все больше. С каждым годом этот дисбаланс будет расти и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Для того, чтобы этого не произошло, мы должны принять дополнительные меры. Только так мы сможем обеспечить нормальный уровень жизни пенсионеров, причем на долгосрочный период» (Д. Медведев, Коммерсант. ru, 14. 06. 2018 г.).

Так обосновывал на правительственном заседании 14 июня 2018 года повышение пенсионного возраста председатель российского правительства Д. Медведев.

Что число работающих людей сокращается, – это факт бесспорный. Однако, спрашивается, это сокращение работающих людей относительное или абсолютное? Или, вернее сказать, спрашивается, сокращение работающих людей вызывается абсолютным сокращением трудоспособных людей или оно вызывается тем, что значительное число трудоспособных людей просто не работает? Если бы сокращение работающих людей вызывалось бы абсолютным сокращением трудоспособных людей, то не то что пенсионной системе, а всему человечеству пришёл бы скорый конец.

Работающий и трудоспособный – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Человек может быть трудоспособным, но не работать, что, однако, не мешает такому человеку жить, и не только жить, но ещё и обогащаться. Яркий пример этого – трудоспособные люди, так называемые олигархи, которые вообще не работают, но, обладая правом частной собственности на землю, производственные и жилые помещения и т.д., живут и обогащаются тем, что сдают эти последние в аренду, спекулируют ими т.д. Кроме того, постоянно имеется миллионы трудоспособных людей, которые официально регистрируются в качестве безработных. В основном, это те, кто не может найти себе работу или те, кто её потерял в результате банкротства предприятия; эти люди просто выживают. Но, как бы то ни было, все эти не работающие живут и обогащаются за счёт работающих.

Разумеется, сокращение работающих по сравнению с неработающими происходит не только из-за того, что значительная часть трудоспособных людей не работает, паразитирует на чужом труде, но и силу постоянного повышения общественной производительности труда.

Как известно, производительность труда измеряется количеством продукции, создаваемой рабочим в единицу времени. Отсюда следует, что повышение производительности труда выражается в том, что сокращается рабочее время, необходимое на производство общественного продукта, или увеличивается количество продуктов, производимых в единицу времени. Говоря другими словами, повышение общественной производительности труда означает:

А) Производительная сила каждого отдельного человека возрастает настолько, что он может производить такое количество материальных предметов потребления, которое вполне хватает для того, чтобы обеспечить вполне достаточные условия жизни двум, трём, четырём, пяти и большему числу человек. В настоящее время общественная производительность труда достигла такого уровня, что один человек производит такое количество материальных предметов потребления, что их хватает на содержание более 10 человек. Доказательство – аналитики, эксперты, историки, экономисты, журналисты, шоумены, рекламщики и т.д., короче, те, кто никакого участия в материальном производстве не принимают, но зато, как саранча, проедают значительную часть материальных благ, производимых рабочими, рабочим классом.

Короче говоря, в отношении необходимого материального производства повышение общественной производительности труда выражается в том, что для производства материальных предметов потребления в прежних объёмах и даже в больших требуется уже меньшее число работников, чем при предыдущей общественной производительности труда. Сокращение работающих в материальном производстве – это плохо или хорошо? Конечно, хорошо, так как чем меньше работников требуется обществу для необходимого материального производства, тем больше трудоспособных людей оно может использовать в сфере необходимого нематериального производства, как-то: здравоохранение, образование, наука, культура, просвещение, экология и т.д.

Б) При данной общественной производительности труда часть общественного рабочего дня, необходимая для материального производства, тем короче, следовательно, время, остающееся для культурного досуга, физической, умственной и общественной деятельности, тем больше. Уже при данной общественной производительности труда общественный рабочий день можно сократить до 6, 5 часов. Наконец, в условиях все общей обязательности труда естественная необходимость труда вообще распределяется более или менее равномерно между всеми работающими членами общества, и таким образом, необходимая трудовая нагрузка, приходящаяся на каждого отдельного работающего, сокращается до незначительных размеров. Так обстоят дела с повышением общественной производительности труда при социализме, т.е. в обществе, где безраздельно господствует общественная собственность на землю и средства производства и все общая обязательность труда.

Иначе обстоят дела с повышением общественной производительности труда при капитализме, т.е. в обществе, где безраздельно господствует частная собственность на землю и средства производства и нет все общей обязательности труда. При капитализме повышение общественной производительности труда оборачивается бедой для трудового народа, всего общества. Сокращение работников в сфере материального производства приводит к тому, что значительная часть трудоспособного населения оказывается «избыточной», вообще не участвует в общественно полезном труде. Часть этих «избыточных» трудоспособных людей попадает в разряд безработных, живёт на пособие по безработице, следовательно, кормиться за счёт работающих. Другая же часть паразитирует на том, что учит трудовой народ правам человека, толерантности, рыночной экономике, ипотеке, избирать и избираться, спекулировать, размножаться, петь и плясать, «делать деньги», стирать, чистить, жевать, худеть и т.д. Все эти паразиты, начиная от олигархов и кончая зазывалами, кормятся за счёт работающих в сфере материального производства. Наконец, не требуется особого глубокомыслия, чтобы понять, что, при отсутствии все общей обязательности труда, для паразитов всех мастей открывается возможность сбросить с себя и возложить на работающих естественную необходимость труда, следовательно, увеличивать необходимую трудовую нагрузку, приходящуюся на каждого работающего, до крайних пределов.

Но довольно и больше чем довольно. Болтовня о том, что увеличение пенсионеров увеличивает трудовую нагрузку на одного работающего, есть недомыслие или сознательный обман. На самом деле трудовую нагрузку на одного работающего увеличивают не пенсионеры (многие из них вообще продолжают работать), а именно не работающие, паразитирующие на чужом труде трудоспособные люди. Это наивно выболтал сам Д. Медведев при обсуждении налога на, так называемых, само занятых. Слушайте. «У нас по действующим правилам, да и по конституции, если хотите, можно и не работать… У нас нет ответственности, как в советские времена, в том числе уголовной, за тунеядство…" (МАГАС, 21 октября 2016 – РИА Новости).



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