Кого из медведевских министров-капиталистов затронет Цуркангейт?

Член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, арестованная за шпионаж, могла передавать зарубежным спецслужбам информацию о проекте строительства АЭС "Аккую" в Турции. До 2017 года Цуркан входила в совет директоров компании "Аккую Нуклеар", ответственной за реализацию этого проекта, передает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник.

По информации, размещенной на сайте "Аккую Нуклеар", 74,92% акций компании принадлежит АО "Русатом Энерго Интернешнл", 21,95% - "Росэнергоатому", 2,27% - "Атомстройэкспорту", по 0,03% - "Атомтехэнерго" и "Атомэнергоремонту" (все входят в "Росатом") и 0,82% - "Интер РАО".

Строительство блока N1 АЭС "Аккую" началось в апреле. Это серийный проект атомной электростанции АЭС-2006, разработанной на базе проекта Нововоронежской АЭС-2 (Россия, Воронежская область).

Проект станции "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым постфукусимским стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Стоимость проекта - около 20 миллиардов долларов.

"Аккую" - первый в мире проект АЭС, реализуемый по модели BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). В соответствии с этой моделью Россия построит станцию, будет ею владеть и ее эксплуатировать. Срок службы АЭС - 60 лет.

Напомним, 15 июня топ-менеджер Карина Цуркан была арестована решением Лефортовского районного суда Москвы. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). По словам одного из источников, близкого к следствию, Цуркан, возможно, "передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", которая в свою очередь, по некоторым данным, "сотрудничает с ЦРУ".

Цуркан грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Сама она своей вины не признает.

Ранее сообщалось, что Цуркан в "Интер РАО" курирует экспорт и импорт электроэнергии, а также отвечает за бизнес компании в Молдавии - Молдавскую ГРЭС в Приднестровье и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.

От редакции: Помнится, Песков как-то проговорился, что для них с Путиным, вообще для всех кремлёвских миллиардеров-миллионеров идеал - это Николаевская Россия. Кажется, ещё один шаг к идеалу сделан! Однако это это уже закат романовского царствования получается - Первая мировая война в разгаре, а кабинет министров набит шпионами. Самое время вспомнить - а кто вообще РАО "ЕЭС" сперва превращал в РАО, а потом расчленял и зачем? Что, Чубайс тут совсем посторонний нано-индивид? И кто из господ нынешних министров-капиталистов бессменного правительства Медведева - причастен к такой кадровой политике? Кстати, ведь и министр-администратор нынешний Кириенко тогда был в Росатоме главным - он тоже будет вызван на допросы?

Чья она любовница, чья креатура - дама явно горячая и любвеобильная на вид, явно прошла через несколько хороших рук в кадрово-отборочном плане... Что, и министр-миллиардер Новак тут окажется совсем посторонним? Как возможен стал доступ к такой секретной информации для гражданки иностранного, во многом враждебного (особенно после последних ноток ООН, направленных ПМР) государства? Кто ещё сядет или вовсе лишится кресла и портфеля - причём чем раньше, тем маловероятнее отставки выше? Вопросов Цуркангейт оставляет в воображении рядовых потребителей электричества - много, и важно ведь что ошибка системная, "николаевское дно" явно улыбается царебожцам кремлёвским - ну, кажется, вот она, Россия, которую ОНИ потеряли в 1917-м!..

Д.Ч.