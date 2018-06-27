Скандальные сносы собянинского стройкомплекса планировались с 2010-го

Как только Собянин стал мэром, в правительстве Москвы немедленно была проведена самая настоящая спецоперация.

Она касалась засекречивания перечня зданий и земли, на которую претендовали застройщики. А также их действий и действий мэрии, которая должна была способствовать передачи выделенных по плану объектов в лапы стройкомплекса.

Все было тщательно спланировано, вплоть до того, сколько, где и какой земли надо было отрезать для точечной застройки.

Судя по всему, планировалось и принятие соответствующих законов, и соответствующих экспертиз. Просто напомню, что их часто проводили те самые либералы и та самая демшиза, которая потом периодически возмущалась действиями московской власти.

Печально известная реновация укладывается в логику планирования действий московской мэрии и стройкомплекса. Это не случайное решение, оно полностью вытекает из принятых 8 лет назад планов и мер.

Можно сказать тут только одно - все действия московского стройкомплекса, все законодательные изменения, весь земельный грабеж, который осуществлялся с того момента, как Собянин стал мэром, - все это тщательно планировалось и засекречивалось.

Здесь нет ничего случайного или личного - только жесткий учёт своих интересов и их последующая охрана.

Протоколы заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы, которые держатся в строжайшем секрете - их невозможно получить никак, даже через суд, даже через депутатов Госдумы. В них содержатся все решения о застройке Москвы. ГЗК была создана в 2010 году. Ее возглавляет мэр Собянин, и в ее состав входят чиновники правительства Москвы.

Заседает комиссия раз в неделю, каждый четверг, примерно по часу. И в течение этого часа рассматривается от 30 до 100 вопросов. И все они касаются нового строительства, на месте исторических зданий, парков, с нарушением всего, что только возможно... Представляете, какое количество решений принято только за этот год?

Думаю, прежде всего их волнуют последние решения ГЗК, который теперь стали доступны всем.

Так, например, с осени 2017 года по настоящее время ГЗК обсуждает стартовые площадки для реновации. И им, конечно, страшно, что это сейчас опубликовано.

Жители Новой Москвы узнали из протоколов, что на месте какой-то зеленой зоны собираются строить транспортную развязку. Они в ужасе и сейчас готовят жалобы, собираются обращаться в суд - видел эту информацию где-то в ленте.

Отдельный вопрос - изменение решений ГЗК уже после их принятия. Под видом "технической правки" в уже утвержденные документы какой-то неизвестный чиновник, фамилия которого даже нигде не упоминается, может внести что угодно. То есть землю изначально ГЗК выделила под благоустройство, а через год формулировка вдруг меняется на "торговое предназначение". Или ГЗК были согласованы два корпуса детских садов на 1000 мест. А потом исправили на 800 мест...

Или, например, скандальный снос усадьбы Неклюдовой на Малой Бронной в прошлом году. За год до сноса Департамент культурного наследия Москвы вынес заключение о том, что весь фасад здания надо сохранить, менять можно только внутреннее убранство. Надстраивать и увеличивать объем здания нельзя. Это заключение соответствует федеральным законам и регламентам, которые установлены самим правительством Москвы. Что же делает ГЗК? Она собирается и оперативно дает согласование на снос объекта и строительство там 6,5 этажей вместо 3. И никакие законы их не волнуют





"Кто сдал?" Мэрия Москвы ищет чиновника, передавшего активистам тайные документы о застройке

19 июня на мобильный телефон 20-летнего московского активиста, координатора движения "Архнадзор" Андрея Новичкова позвонили. Звонящий не представился, но сообщил, что он из правительства Москвы. Поводом для звонка оказались документы, опубликованные Новичковым и его товарищами на сайте фрондетв.рф - протоколы заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК). Звучит скучно и малопонятно, но обнародование этих протоколов перепугало чиновников. По крайней мере, мужчина из мэрии стал угрожать Новичкову, и требовал убрать публикацию. Новость быстро разлетелась по СМИ. Факт угроз только подхлестнул интерес к опубликованному.

Вот что рассказал сам Новичков: "Мужчина, никак не представившись, сказал, что он мой "преданный читатель", а потом стал расспрашивать, откуда у меня протоколы. Я говорю - документы не засекречены, поэтому мы их и опубликовали. Дальше в разговор вступил какой-то другой голос, явно по громкой связи - я это слышал. Второй человек представился как Михаил. Говорит: "Ситуация по вам серьезная. Предлагаем два варианта - либо вы удаляете информацию и даете нам какие-то данные по тому человеку, который вам ее предоставил, либо мы через пару дней подаем на вас заявление в органы - и они с вами разбираются".

Я ответил, что ничего удалять мы не будем и что СМИ не обязаны раскрывать источники информации. Сайт фрондетв.рф зарегистрирован как СМИ, поэтому мы именно там и опубликовали все эти документы - чтобы подпадать под закон о СМИ. А если их что-то не устраивает - пусть подают в суд, там мы и будем с ними разговаривать.

Дальше они пытались вытянуть из меня хоть какие-то детали о том человеке, который передал нам информацию. Говорили - можешь не называть имя, скажи хотя бы намеками какие-то данные, дальше мы сами его найдем и с ним разберемся. "Кто сдал" - главное, что их интересовало. Но на все эти вопросы я им отвечал, что ничего не расскажу, и просил обращаться в суд. Весь этот разговор длился 12 минут.

Через несколько часов мне позвонили снова и попросили дать номера телефонов тех людей, с которыми мы совместно готовили материал. Я ответил, что никаких номеров не дам, - и снова отправил их в суд. Действительно, над этой публикацией работал не я один. У нас была команда из нескольких человек, и мы трудились в течение долгого времени - тщательно проверяли все данные, наличие подписей под протоколами и так далее. Но откуда они это узнали?.."