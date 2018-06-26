Пенсионная реформа: глупость или измена?

Заявление Совета православной патриотической общественности

Вопрос о повышении пенсионного возраста волнует десятки миллионов людей. Это не преувеличение. Мы знаем об этом из опыта пастырской и церковно-общественной деятельности, из бесед и переписки с сотнями сограждан.

К сожалению, церковное священноначалие официально не промолвило о возникшей серьезнейшей проблеме ни слова, что контрастирует с обилием общественно значимых заявлений в 1990-х и 2000-х годах. Похоже, возвращаются времена «молчащей Церкви». Впрочем, звучат голоса многих пастырей и активных мирян. Присоединим к ним свой голос и мы.

Правительство обосновывает свои планы разговорами о том, что в бюджете нет денег. Это ложь. Ниоткуда не видно, чтобы российский бюджет за последнее время испытывал качественно новые трудности для своего пополнения, поскольку цены на нефть и газ не падают, а даже растут, а стоимость рубля по отношению к доллару и евро существенно не меняется. Если же на это ответят, что число работающих людей уменьшается по отношению к числу пенсионеров и, стало быть, необходимо что-то делать, где-то находить финансовые ресурсы, то не следует ли находить их не путем беззастенчивого ограбления наиболее социально не защищенных граждан, а за счет повышения эффективности производства в целом (способы которого подробно проанализированы экономическими экспертами, не входящими в правительство), а также за счет сокращения гигантских коррупционных схем по «распилу» бюджета? Правительство своими действиями напоминает дурного сына, презирающего своих престарелых родителей и готового скорее вообще перестать их содержать, выполняя свой сыновний долг, но никак не умерить свои удовольствия или поступиться частью собственного комфорта.

Предлагаемое Правительством и его советниками повышение пенсионного возраста вопиющим образом противоречит обещанию Президента Путина, торжественно данному в предвыборный период, ни в коем случае не делать этого - и тем самым грозит подорвать доверие народа к Президенту, не мытьем, так катаньем выведя на «майдан» социально обездоленных и в очередной раз ограбленных граждан. Ибо направлено оно прежде всего против традиционно путинского электората, что вселяет особую тревогу. В этих условиях даже предельно трезвые и осторожные аналитики начинают все больше говорить о заговоре, направленном на окончательный демонтаж России как единого государства, продолжение ее распада, начатого в 1991 году. Продвигаемая ныне реформа единодушно оценивается ими как одновременно аморальная и деструктивная.

Да, у многих наших сограждан, особенно в больших городах, время реальной трудовой деятельности уже значительно меньше, чем время пребывания на пенсии (не забудем также о времени детства, юности, обучения, когда человек также во многом пользуется плодами труда работающих поколений).

Впрочем, у простых людей есть очень справедливые вопросы. Не получится ли так, что у людей не будет ни пенсии, ни работы? Сейчас уже в 50 лет почти невозможно найти достойное по уровню квалификации рабочее место – а неквалифицированным трудом занимаются бесправные и безропотные мигранты. Не обязано ли в этом случае государство выплачивать пособия по безработице, равные прожиточному минимуму, и дополнительно делать отчисления за человека, ищущего работу, в Пенсионный фонд?

Повышение пенсионного возраста усугубит проблемы тех молодых людей, которые ищут себе применения. Возможно, стоит запретить нахождение на любых руководящих постах, включая общественные, лиц, достигших пенсионного возраста. Увы, сегодня неравенство выражается и в том, что, в отличие от обычных пенсионеров, члены разных «команд» до глубокой старости занимают руководящие должности, ставшие для них «запасными аэродромами». В то же время нужно трудоустраивать пожилых людей на договорной основе как советников, консультантов, наставников молодежи, творческих деятелей.

Пенсия не должна составлять менее трети доходов лица, оставившего работу, включая премии, денежное содержание и другие подобные выплаты.

Пенсионную реформу нельзя распространять на людей, приближающихся к пенсионному возрасту и уже не имеющих времени для профессионального и социального маневра. Речь идет о мужчинах старше 52 лет и женщинах старше 47 лет. Ссылки на зарубежный опыт несостоятельны, поскольку не учитывают ни размеров самих пенсий на Западе, ни других особенностей тамошних стран, ни более высокой продолжительности жизни среди их граждан.

Не стоит забывать о том, что в России пока еще в основном сохраняется традиционная семья, в которой пенсионеры работают на внуков, трудятся на садовых участках, внося в семью и в демографическую стабильность страны посильный капитал.

Убеждены, что возраст выхода на пенсию нужно индивидуально понижать на два года за заслуги, связанные с рождением и воспитанием каждого ребенка (за исключением родителей, бросивших своих детей). То есть отец и мать, воспитавшие, к примеру, трех детей, должны получать право выхода на пенсию на шесть лет раньше.

Вопросы пенсионной реформы должны обсуждаться властью – прежде всего министерствами и ведомствами экономического блока и их территориальными подразделениями – в каждом регионе, с участием всех заинтересованных общественных объединений, включая религиозные и национальные. Учреждениям, ответственным за экономическую и социальную политику, не следует перекладывать обсуждение своих инициатив на Президента, Федеральное Собрание, региональные власти.

Все, что делается и решается втайне от народа, - порочно по определению. Отсутствие прямого и честного диалога с народом лишает власть нравственной легитимности. А достойное будущее у страны есть только в том случае, если власть и народ будут вместе, будут доверять друг другу.