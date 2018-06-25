Вышедший из опалы олигарх Евтушенков не так боится санкций, как гнева силовигархии

Председатель совета директоров и основной владелец холдинга АФК "Система" Владимир Евтушенков прокомментировал сообщения по поводу возможного введения против него санкций США.

"Ну а что по поводу санкций? Когда будут введены - тогда будем и думать", - сказал Евтушенков журналистам в понедельник, 25 июня, в Красноярске (цитата по "Интерфаксу").

Ввести санкции против главы АФК ранее попросили американские конгрессмены. Они направили письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину, в котором указали, что Евтушенков вошел в так называемый кремлевский доклад. Кроме того, его компании, согласно общедоступной информации, "вовлечены в масштабные инвестиционные и строительные проекты в Крыму". А также подконтрольный АФК сотовый оператор мобильной связи МТС обвинялся в причастности к коррупционной деятельности в Узбекистане.

Конгрессмены напоминали, что действующие в США нормативные акты предусматривают включение всех лиц, осуществляющих операции в Крыму, в санкционный список США. Они просили Помпео и Мнучина провести расследование и определить, отвечает ли Евтушенков критериям, необходимым для введения санкция, и если да, то ввести их в отношении него. Письмо конгрессменов было направлено еще в мае, однако о каком-либо ответе на него не сообщалось. В настоящее время санкции против Евтушенкова не введены, хотя угрозы их введения обрушили акции АФК.

От редакции: Стойкий опальный олигарх, этот Евтушенков! Недавно ещё его свои братья по классу, конкуренты кремлёвские чуть не раздели до трусов - те самые силовигархи, что сейчас сами под санкциями оказались... Только оправился, поделился Башнефтью, только Улюкаев это дело "завизировал" и пошёл на этап (являя собою то, что могло быть по воле силовигархии с самим опальным Евтушенковым), а тут - нате! Его что, в США сочли приближённым к Путину? Или, может, сразу к Сечину приближённым сочли? Они там вообще очки носят, эти конгрессмены и вумены? Да у Евтушенкова только что этот Сечин "отжал" Башнефти - мама не горюй! А им бы всё санкции на кого-то накласть свои... Молодец Евтушенков - не Дерипаска вам какая-нибудь. У него Центральный Детский мир "крутится", "лавэха мутится", и всё нормуль - а наложат санкции, так он от этого в штаны не наложит. Истинный бизнесмен и патриот. Таких бы к Путину поближе в час дуэли с пенсионерами этими, что хуже санкций оказались...

Д.Ч.

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