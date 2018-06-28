Судоремонтный завод в Туапсе сносят, а на водозаборе устроили свалку

Судоремонтный завод в бывшем городе-герое, а ныне - не имеющем права голоса городском поселении Туапсе продолжают сравнивать с землёй.
Напомню, что цена контракта 108 млн рублей, с учётом вывоза строительного мусора на полигон в Лермонтово.
Сносит завод фирма депутата Туапсинского района Подольского (Арутюняна), сына криминального авторитета из Анапы. На которого недавно было совершено покушение. Договоры на вывоз мусора подписаны с физлицами. И везут его не на полигон, а незаконно сбрасывают в черте города. Никто ничего поделать не может, потому что:
а) Туапсе;
б) боязно просить "блатных" соблюдать законы России;
в) купить органы дешевле, чем соблюдать законы России.
Следующий шаг - "обнаружение" несанкционированной свалки и её ликвидация за счёт средств бюджета. То есть урежут часть социальных программ.
Другая беда поднимает градус социального недовольства в северной части района.
В Кривенковской организована незаконная свалка отходов на берегу реки Туапсе. Река не только впадает в Чёрное море и разносит это вдоль побережья в сторону Сочи и Геленджика. Но и является водозабором для Туапсе, станции Кривенковская, села Георгиевское. Обращение местных жителей с 500 подписями, магического воздействия не возымело.
Этот "бизнес" находится под контролем владельцев Кривенковского щебзавода (карьера), семьи Кочьян. Уважаемые люди, чьи бизнес-интересы представляет и генерал Казанцев.
Ага, тот самый. Концерн "Покровский", спаливший целую улицу в Ростове, из которого он, якобы, вышел. И никто ничего не может поделать.
В июне 2018 года, коллектив Новомихайловской больницы под руководством Свазьяна проводил в последний путь очередного 18-летнего пациента.
Сияние золотых фикс и звёзд на погонах не только затмевает разум, но и подменяет работу Закона.
Государство слабо представлено в Туапсе и Туапсинском районе. Или же оно представлено так, как приведены примеры выше.
И когда ко мне обращаются с просьбой о помощи в той или иной ситуации, не всегда понятно - почему функции органов государственной власти должны дублировать общественники.
Чтобы потом пришить нам госизмену и попытку переворота?
Материалы по теме:
Город-поселение забил до смерти героя города, Сергея Рожкова
Сергею Рожкову перед убийством поступали угрозы от туапсинских полицаев