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Московский листок

Судоремонтный завод в Туапсе сносят, а на водозаборе устроили свалку

Опубликовано 28.06.2018 автором Сергей Вервеин в разделе комментариев 0

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Судоремонтный завод в Туапсе сносят, а на водозаборе устроили свалку

Судоремонтный завод в бывшем городе-герое, а ныне - не имеющем права голоса городском поселении Туапсе продолжают сравнивать с землёй.

Напомню, что цена контракта 108 млн рублей, с учётом вывоза строительного мусора на полигон в Лермонтово.

Сносит завод фирма депутата Туапсинского района Подольского (Арутюняна), сына криминального авторитета из Анапы. На которого недавно было совершено покушение. Договоры на вывоз мусора подписаны с физлицами. И везут его не на полигон, а незаконно сбрасывают в черте города. Никто ничего поделать не может, потому что:

а) Туапсе;

б) боязно просить "блатных" соблюдать законы России;

в) купить органы дешевле, чем соблюдать законы России.

Следующий шаг - "обнаружение" несанкционированной свалки и её ликвидация за счёт средств бюджета. То есть урежут часть социальных программ.

Другая беда поднимает градус социального недовольства в северной части района.

В Кривенковской организована незаконная свалка отходов на берегу реки Туапсе. Река не только впадает в Чёрное море и разносит это вдоль побережья в сторону Сочи и Геленджика. Но и является водозабором для Туапсе, станции Кривенковская, села Георгиевское. Обращение местных жителей с 500 подписями, магического воздействия не возымело.

Этот "бизнес" находится под контролем владельцев Кривенковского щебзавода (карьера), семьи Кочьян. Уважаемые люди, чьи бизнес-интересы представляет и генерал Казанцев.

Ага, тот самый. Концерн "Покровский", спаливший целую улицу в Ростове, из которого он, якобы, вышел. И никто ничего не может поделать. 

В июне 2018 года, коллектив Новомихайловской больницы под руководством Свазьяна проводил в последний путь очередного 18-летнего пациента. 

Сияние золотых фикс и звёзд на погонах не только затмевает разум, но и подменяет работу Закона.

Государство слабо представлено в Туапсе и Туапсинском районе. Или же оно представлено так, как приведены примеры выше.

И когда ко мне обращаются с просьбой о помощи в той или иной ситуации, не всегда понятно - почему функции органов государственной власти должны дублировать общественники.

Чтобы потом пришить нам госизмену и попытку переворота?

 

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