Превратить 9 сентября в День гнева! Максим Калашников о том, как можно нанести контрудар авторам «пенсионной реформы». Помимо уличных акций протеста еще очень удобный день – 9 сентября. Ни одного голоса – «Единой России»!



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