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Московский листок

Превратить 9 сентября в День гнева!

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 0

Максим Калашников о том, как можно нанести контрудар авторам «пенсионной реформы». Помимо уличных акций протеста еще очень удобный день – 9 сентября. Ни одного голоса – «Единой России»!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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