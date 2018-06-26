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Московский листок

Путин ничего не знает про пенсионную реформу

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Путин ничего не знает про пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать. Он еще раз подчеркнул, что пока президент не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

Вот же как интересно!

Вся страна обсуждает, а президенту фиолетово, у него поважней дела имеются.

То есть надо понимать, что Медведев со своим правительством сами идею поышения пенсионного возраста выдвинули, а президент - он вообще не в курсе был.

Правда, каждого министра президент лично назначает, а премьер только глазками хлоп-хлоп. А вот со своими назначенцами у него, оказывается. никакой обратной связи нету. Назначили, а дальше что хотят, то и воротят...

Мы, понятное дело, верим. Нам что ни скажут, мы со всем согласные. 

Даже удивтельно, что инициатива деда Щукаря по отправке пенсионеров высиживать цыплят до сих пор не нашла применение. А еще говорят, что работы для людей старших возрастов нет - вот вам работа, садись жопой в лукошко и высиживай!

А президент посмотрит - если хорошо цыплята выводятся, то можно и одобрить.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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А мужык-то
и не знает написал 26.06.2018 00:45
А кук узнает, взлезет на Ив. Вел. и громовым голосом - "Отвращяю свой лик от опостылевшего мне народа. Это жъ надо так позорно подуть. Без пенсии оставлю!!!"
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