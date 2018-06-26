Путин ничего не знает про пенсионную реформу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны сгущать краски с восприятием в обществе изменения пенсионного законодательства, эту инициативу правительства надо скрупулезно обсуждать. Он еще раз подчеркнул, что пока президент не принимает участия в экспертных обсуждениях по этой теме.

Вот же как интересно!

Вся страна обсуждает, а президенту фиолетово, у него поважней дела имеются.

То есть надо понимать, что Медведев со своим правительством сами идею поышения пенсионного возраста выдвинули, а президент - он вообще не в курсе был.

Правда, каждого министра президент лично назначает, а премьер только глазками хлоп-хлоп. А вот со своими назначенцами у него, оказывается. никакой обратной связи нету. Назначили, а дальше что хотят, то и воротят...

Мы, понятное дело, верим. Нам что ни скажут, мы со всем согласные.

Даже удивтельно, что инициатива деда Щукаря по отправке пенсионеров высиживать цыплят до сих пор не нашла применение. А еще говорят, что работы для людей старших возрастов нет - вот вам работа, садись жопой в лукошко и высиживай!

А президент посмотрит - если хорошо цыплята выводятся, то можно и одобрить.

А.Б.