Петропавловск-Камчатский. Потолок обваливается, пол проваливается - живите на здоровье.

«…. В квартире номер 2 после пожара выгорел и полностью отсутствует участок перекрытий и кровли, сквозные щели, массовое разрушение кровельного покрытия, протечки, провисание перекрытий, искривление горизонтальных линий стен, деформация перегородок, уклон полов. В квартире номер 1 и номер 3 уровень пола помещения ниже уровня грунта. Физический износ по состоянию на 19.11.2009 более 65 %. Дом является непригодным для проживания» (Цитирую по акту обследования жилых помещений номер 465 от 26 ноября 2009 года). Обратите внимание, описываемое строение не барак в Собиборе, не казарма в Брестской крепости (после осады и обстрела), это обычный дом в Петропавловске-камчатском. Дом по адресу Дальняя, 15. Дом, в котором живут люди.

Люди, которые обращались везде, в том числе и в администрацию Петропавловска-Камчатского, и к губернатору Камчатского края - никто не смог или не соизволил им помочь. Суд также отказал им вправе на безопасное для жизни жильё.

Впрочем, одно предложение у властей к жильцам, всё-таки, есть, оплатить за свой счет новую экспертизу состояния жилья.

«Нам только говорят - вызывайте, делайте комиссию за свой счёт. Но если бы у нас была такая возможность сделать комиссию за свой счёт (200 тысяч рублей), мы бы не просили дать нам хоть что-то, вместо этого жилья», - комментируют ситуацию жильцы.

Предыдущее заключение комиссии власти не устраивает. Они говорят, что в 2015 году законы переменились (видимо, по мнению властей, по новым законам можно жить в доме, в котором пол проваливается сквозь землю, а потолок вот-вот упадёт на пол, ну и на голову, в придачу).

Отметим, что такой дом в Петропавловске-Камчатском не один. Однако, если до 2015 года эти бараки постепенно расселяли, то потом перестали. Видимо, какому-нибудь Вексельбергу понадобилось обновлять носовую пристройку яхты и все ресурсы в стране пошли именно на это.

Как известно, проверкой пожарной безопасности общественных зданий пожарные занялись только после трагедии в Кемерово.

Встаёт два вопроса:

Что должно произойти, чтобы власти обратили внимание на расселение аварийных домов?

Что нужно сделать с властью, чтобы она перестала реагировать на нужды людей подобным образом?