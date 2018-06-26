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Московский листок

Об учреждении оргкомитета по формированию Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 0

Об учреждении оргкомитета по формированию Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов

26 апреля был учрежден оргкомитет по формированию Евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП) с центром в Москве, куда вошли представители Союза Профсоюзов России (СПР) и казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту». Оргкомитет создан во исполнение договоренностей руководителей СПР с Генеральным секретарем ВФП Георгиосом Маврикосом 24-26 апреля о формировании Евразийского Бюро ВФП с центром в Москве в этом году.

Оргкомитет призван консолидировать профсоюзные объединения, левые партии и движения, разделяющие платформу ВФП и идею необходимости построения классовых профсоюзов в странах СНГ. Оргкомитет берет на себя организацию проведения подготовительных мероприятий по учреждению Бюро, по переговорам с действующими профсоюзами, партиями и движениями в республиках СНГ и обсуждение с Секретариатом ВФП условий функционирования будущей структуры.

Необходимость создания такого Бюро в странах СНГ и основания классово ориентированного профсоюзного движения давно назрела в условиях наступления капитала и принятия антипрофсоюзного законодательства, разгрома и репрессий в отношении активистов и деятелей рабочих организаций в ряде республик, где настоящие профсоюзы придется создавать практически с нуля, а также в ситуации идеологического кризиса и разложения некоторых официальных профсоюзов, принявших сторону работодателей.

Поэтому особую роль должны сыграть в Бюро и на местах коммунисты, социалисты и левые в становлении настоящих профсоюзов в тех регионах, отраслях и предприятиях, где их нет или существует засилье желтых профсоюзных объединений, подконтрольных работодателям. Бюро также будет открыто и для тех профсоюзных активистов и объединений, кто считает необходимым активизацию рабочего движения в борьбе за социально-экономические права и интересы трудящихся.

Будущее Бюро будет призвано координировать усилия профсоюзов и стараться выработать общие цели и задачи, анализировать трудовое и социальное законодательство в странах СНГ, следить за развитием борьбы работников за свои права, оказывая им информационную, юридическую и политическую поддержку, инициируя кампании солидарности. Важным также является задача подготовка новых кадров профсоюзного движения через организацию обучающих семинаров и курсов.

Оргкомитет обращается к действующим профсоюзам, левым партиям и движениям стран СНГ присоединяться к данной инициативе по созданию Евразийского Бюро ВФП, для обсуждения форм и платформы, создаваемой структуры международного профсоюзного объединения с центром в Москве. Добиться своего можно только объединив усилия!

Контакты оргкомитета:

Телефоны: +7(495)959-83-89; +7 905 788-54-01
Электронный адрес: sproffice@mail.ru



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