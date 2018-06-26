Кадыров попросил Путина построить высокоскоростную магистраль в Грозный за 1,2 трлн рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина построить от Краснодара до Грозного высокоскоростную железнодорожную магистраль, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма Кадырова.

Для этого Рамзан Кадыров предлагает ОАО РЖД начать строить уже задуманную ВСМ Центр—Юг с участка Ростов-на-Дону—Краснодар и в перспективе до 2025 года присоединить к нему новую Транскавказскую ВСМ до Грозного.

По данным издания, президент поручил министру экономики Максиму Орешкину и главе Минтранса Евгению Дитриху рассмотреть возможность включения проекта в программу. В Минтрансе изданию подтвердили, что письмо получено и находится «в проработке».

Отмечается, что Чечня остается одним из лидеров по объему безвозмездных поступлений из федерального центра, на разные виды субсидий приходится 84% доходов ее бюджета. В 2018 году республика получит на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 млрд руб. Ее долг за газ составлял на 1 января 14,4 млрд руб., на 1 мая — 16,3 млрд руб., за электроэнергию на конец 2017 года — более 9 млрд руб.

При этом за масштабные проекты развития инфраструктуры, на которых настаивает местное правительство, обычно платит федеральный центр или инвесторы.

Кто будет финансировать строительство новой магистрали, неясно. Стоимость Транскавказской ВСМ до Грозного оценивается в 1,2 трлн рублей без учета подвижного состава. При этом эффективность будущего проекта вызывает массу вопросов у экспертов.