Силуанов пообещал россиянам пенсию в 20 тыс. рублей

К 2024 году размер средней пенсии в России вырастет до 20 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии", - сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Также, по словам вице-премьера, правительство предложит налоговые стимулы для граждан, которые будут сами копить себе на пенсию и ряд преференций для их работодателей.

"Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Для того чтобы это было интересно работникам или работодателям, мы предусмотрим соответствующие стимулы: будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — будут уменьшать налогообложение прибыли", - сказал Силуанов.

Чиновник также пообещал, что повышение НДС до 20% не приведет к росту цен на первоочередные и жизненно важные товары, поскольку на них сохранится льготная ставка в 10%. "Речь идет о лекарствах, речь идет об отдельных группах продовольствия, самых таких, которые в первую очередь потребляются людьми с невысокими доходами, речь идет о детских товарах. Эти ставки по этим товарам не меняются. Поэтому роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдет", - отметил Силуанов.