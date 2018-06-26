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Московский листок

Силуанов пообещал россиянам пенсию в 20 тыс. рублей

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 5

Силуанов пообещал россиянам пенсию в 20 тыс. рублей

К 2024 году размер средней пенсии в России вырастет до 20 тысяч рублей, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. "В целом мы говорим о необходимости достижения уровня пенсии за период до 2024 года, выхода на уровень порядка 20 тысяч рублей пенсии", - сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 1".

Также, по словам вице-премьера, правительство предложит налоговые стимулы для граждан, которые будут сами копить себе на пенсию и ряд преференций для их работодателей.

"Работникам будет предложено участвовать в добровольном порядке в формировании своих пенсионных накоплений. Для того чтобы это было интересно работникам или работодателям, мы предусмотрим соответствующие стимулы: будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей — будут уменьшать налогообложение прибыли", - сказал Силуанов.

Чиновник также пообещал, что повышение НДС до 20% не приведет к росту цен на первоочередные и жизненно важные товары, поскольку на них сохранится льготная ставка в 10%. "Речь идет о лекарствах, речь идет об отдельных группах продовольствия, самых таких, которые в первую очередь потребляются людьми с невысокими доходами, речь идет о детских товарах. Эти ставки по этим товарам не меняются. Поэтому роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдет", - отметил Силуанов.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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К 2024 году размер средней пенсии в России вырастет до 20 тысяч рублей
La Terrible написал 26.06.2018 13:04
Заявил миллионер-паразит, сидящий на шее трудового народа.
Пусть в ж.опу себе запихнет эти 20 тысяч. К тому времени его уже и в живых не будет, зуб даю - пришибут за воровство и брехню.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 26.06.2018 12:12
таким образом ,те оставшиеся производства,кои чей-то импортозамешают и не являются собственностью правящей опг(ибо мелки) ,работая по нулям или с махоньким прибытком дают от 40 процентов прибыли на в потраченное. вота кто так работает? да никто...из легальных.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 26.06.2018 12:04
ну кто-то из россиянцев может сказать - не ценит нас евреонал настока,будучи не знакомым с ипшным кредитуемым. хорошо. посмотри как ценят самого россиянца как физическое личико. вота я взял кредит 100 тыщ в сбербанке типа под 15.5 процента в год. погашение 9330 на 12 месяцев,с помесячным уменьшением процента на остаток неуплаченного. а реальный процент это когда ты за день до конца вносишь всю сумму задолженного. вот ни разу не математик,сча в своих нейронах посчитаю. значится 9330 на 12 около 121 тыщ .или 21 процент годовых,при декларируемых 15,5 . но если я принесу всю сумму за день то ....надо принести .... ну пусть будет 1000 на каждый месяц 131 тыщ. или 31 процент. а с юрличиком сбербанка и другое воще не церемонитсятам думаю точно от 40. и где тако в мире есь? и то нежелают богатеи тратиться в офшоре сидят,а у нас тут бедная ипешка платит. как и я ,по закону то запрещено кредит в ихних банках брать под 3 реальных процента годовых,кои сбербанк например в чехии дает юрихним харям.а у нас гульчатаи им нежно от 40. пусть луччее трудятся на благо этого человека.
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(без названия)
....... . . . написал 26.06.2018 12:04
нет оснований ему не верить. ведь цена на бензин к тому времени достигнет 150 рублей за литр.
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(без названия)
н-Стожар1 написал 26.06.2018 11:42
да хоть 100 тыщ. ну во первых счас момент такой. "мало ли что я на тебе обещал!" ,во вторых - мировой рынок все в долларах рассчитывает,а при россиянском импортозамещении и дебилах во власти,с кредитом для производства от 40 процентов(1-е место в мире,гордись россиянец,как тебя ценют) надо эти теоретические 100 тыщ на курс переводить на теоретическое будующее.
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