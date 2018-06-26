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Московский листок

Авиатопливо в московских аэропортах за месяц подорожало на 3,4-4,8%

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 0

Авиатопливо в московских аэропортах за месяц подорожало на 3,4-4,8%

Стоимость авиатоплива в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" выросла на 3,4-4,8% за месяц, сообщает Интерфакс ос ссылкой на данные Росавиации.

Так, в июне тонна топлива одного из трех поставщиков в "Шереметьево"- ЗАО "ТЗК Шереметьево" - продается за 46 тыс. руб. без НДС, тогда как в мае она стоила 44,5 тыс., таким образом, цена выросла на 3,4%. Цена структуры "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" - увеличилась за отчетный период на 4,6%, составив 45,3 тыс. руб. за тонну.

Поставщик авиакеросина в "Домодедово" - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" - поднял ценник на 4%, до 46,6 тыс. руб. за тонну.

ЗАО "Авиационно-заправочная компания" и ЗАО "Топливо-заправочный сервис", работающие в периметре третьего по величине аэропорта Москвы "Внуково", продают тонну топлива в июне за 46,6 тыс. и 46,2 тыс. рублей соответственно - это на 4,7% и 4,8% дороже, чем в мае.

Напомним, в начале июня российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят 27 ведущих отечественных авиакомпаний, предупредила правительство о возможном повышении стоимости авиабилетов из-за роста цен на топливо.

По данным ассоциации, в 2017-м средние цены производителей авиакеросина выросли на 23,2%. Индекс, отражающий динамику изменения биржевых цен топлива для реактивных двигателей в крупнейших аэропортах московского авиационного узла (МАУ), вырос на 23,4%, до 43 тысяч рублей за тонну. В ассоциации подчеркивают, что цены росли, несмотря на рост производства авиатоплива в России на 6,5%.

Рост цен на авиационное топливо продолжился и в 2018 году, указали в АЭВТ. Так, индекс МАУ за апрель - май вырос на 11,5%.

По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей авиакеросина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпаниям придется ввести дополнительный топливный сбор, что приведет к повышению цен на авиабилеты и сделает перелеты менее доступными для россиян.

 



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