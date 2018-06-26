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Московский листок

Две трети чиновников в Чечне оказалась родственниками и друзьями Кадырова

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 1

Две трети чиновников в Чечне оказалась родственниками и друзьями Кадырова

30% из 158 чеченских чиновников являются родственники лидера республики Рамзана Кадырова, еще 23% - его односельчане, 12% - друзья и их родственники, подсчитали в "Русской службе Би-би-си".

По данным журналистов, в ближний "круг доверия" главы Чечни входит 18 человек, восемь из которых руководят силовыми структурами, остальные трудятся в сфере законодательной и исполнительной власти республики. Именно они принимают самые ответственные решения, а их родственники занимают высокие посты в республике.

Среди руководителей силовых структур Чечни - четыре близких друга Рамзана Кадырова, двое племянников, двое соратников его отца Ахмата Кадырова, три родственника, девять односельчан нынешнего главы Чечни и пятеро родственников Адама Делимханова.

19 родственников и 14 односельчан Кадырова занимают руководящие должности в правительстве и парламенте Чечни. Из 31 человека в кабинете министров и подведомственных ему организациях около 58% - это родственники и односельчане Кадырова (восемь родственников, восемь односельчан).

Министр транспорта и связи - зять главы Чечни Рамзан Черхигов, пост министра культуры также занимает родственник руководителя региона Хож-Бауди Дааев. Первый заместитель председателя правительства Чечни Иса Тумхаджиев - сын вице-премьера правительства, министра автомобильных дорог Чечни.

Финансовые потоки республики контролируются фондом имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни и супруга. Двоюродный брат Кадырова Дааев Абусупьян - соучредитель фонда и заместитель директора дочки Роснефти в Чечне - ОАО "Грознефтегаз".

Сын сестры Кадырова недавно был назначен новым мэром Грозного. Другой племянник Кадырова возглавляет чеченскую ГИБДД.

В самой Чечне ничего удивительного в пристрастии Кадырова к назначениям людей из его окружения не видят.

Кадыров окружил себя людьми своего поколения, выходцами из своего села по той причине, что они обязаны ему всем, что у них есть и это является гарантом их преданности, считает бывший лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев.

"Люди его поколения на самом деле искренне восхищаются им. Он и авторитет для них, и боятся они его. Кадыров окружил себя людьми кровно родственными или людьми из детства, которые ему обязаны всем. У него есть небольшая категория людей, на которых он может положиться и, конечно, зная, что их мало, он ими дорожит", - считает Закаев.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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н-Стожар1 написал 26.06.2018 13:22
отстаньте от клана кадырова. вота никто его жадным не зовет,и фишку от немеренного бабла в ничьей кладовочке у него не сносит.аушев,дудаев,старший кадыров сразу порядки клановые. (тута ничьего нет,тута все нас ,у себя не воруют или ходют однорукими.восток дело тонкое...петруха
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