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Московский листок

Новый налог на самозанятых протестируют в Москве и Татарстане

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 1

Новый налог на самозанятых протестируют в Москве и Татарстане

С 1 января 2019 года в Татарстане, Москве, а также в Московской и Калужской областях будет введен в тестовом режиме новый налог на самозанятых, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Хотел бы попросить Вашего поручения отработать данную технологию пилотно в четырёх регионах (это Москва, Московская область, Калужская область и Республика Татарстан) так же, как мы отрабатывали пилотно внедрение контрольно-кассовой техники (онлайн-касс) как раз перед началом промышленной эксплуатации в стране", - цитирует Мишустина пресс-служба Кремля.

По его словам, с 1 января 2019 года в течение полугода ведомство могло бы отработать такую технологию и в дальнейшем распространить по всей стране.

"Для того, чтобы людям удобно было исполнять обязательства, это было необременительно, практически без сдачи какой-то специальной отчетности", - заметил глава ФНС.

"Давайте проведем такой тест", - поддержал Путин.

Как пишут "Ведомости", воспользоваться новым режимом смогут самозанятые и индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников. Для этого им нужно будет скачать приложение, работающее как касса, пройти биометрическую идентификацию и привязать к приложению банковскую карту или счет, с которого будет списываться налог. Для тех, кто оказывает услуги людям, ставка налога будет в районе 3%, а компаниям – 6%.

Налог с этих доходов заменит НДФЛ и страховые взносы. Использовать новый режим можно будет, только если доход не превышает 10 млн руб. и предприниматель не занимается определенными видами деятельности, например розничной торговлей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Мерзкие пас куды. Пенсвозраст. Налоги. Скоро реформа медобслуживания?
-Что это? написал 26.06.2018 16:13
Больничных там,диспансеризаций-"за символическую плату", как они ,без сомнения,начнут трещать...
Потом придумают что нибудь насчет жилья.
Автомобиль есть ,а налогов платите не много?- вздуют налоги на жилье и личный транспорт.
Потом введут обязательность отчетности о покупках в магазинах.
Мало покупаете? "Чтоб стимулировать спрос" введут налог на расходы.
Много покупаете!?- налог будем увеличивать в абсолютном выражении...
Мало покупаете?!- налог будем увеличивать в процентном отношении ...
И т.д. Простор для обдираловки необъятен.
Народ ,вопрос только один.
Это вопрос о власти!!!!!
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