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Московский листок

Владельцы частных АЗС предложили государству выкупить у них заправки из-за угрозы банкротства

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 3

Владельцы частных АЗС предложили государству выкупить у них заправки из-за угрозы банкротства

Государство должно выкупить независимые АЗС которым угрожает банкротство из-за налогового маневра властей, заявил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов на круглом столе о проблемах топливного рынка в Торгово-промышленной палате.

"Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа", - цитирует РБК Баженова.

По его словам, к банкротству независимых АЗС в некоторых регионах могут привести налоговый маневр, предполагающий снижение экспортной пошлины и рост налога на добычу полезных ископаемых, а также диспаритет розничных и оптовых цен на бензин.

По его словам, из-за разницы в цене в 2 руб. на литр топлива независимые АЗС уже потеряли клиентов, которые теперь предпочитают заправляться на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, способным удерживать более низкие цены.

Баженов отметил, что вертикально интегрированные нефтяные компании не заинтересованы в покупке малых АЗС, которые расположены в местах, где мало машин и продается сравнительно мало бензина. При этом, по его словам, в некоторых отдаленных регионах крупным нефтяным компаниям размещать свои заправки невыгодно.

Для того чтобы не допустить банкротства малых АЗС, государство также может отпустить розничные цены на топливо и взять на себя ответственность за наполнение оптового рынка либо перейти к непосредственному регулированию цен на топливо «по всей цепочке», считает Баженов. «Однако та система нерыночна и неэффективна в долгосрочной перспективе», — отметил он.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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это бизнес идиоты!
Калькулятор написал 26.06.2018 16:39
они думают, что бизнес - это беспроигрышная лотерея с лохотронщиком.
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Частники,тупые вы до беспредела,
а ну-ка,понять,что такое империализм написал 26.06.2018 16:23
Дебилы,бл.ядь!
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мелкий
час.собственник написал 26.06.2018 16:04
бывает отвратительней крупного
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