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Московский листок

Почему наемному работнику необходимо изучать марксизм?

Опубликовано 27.06.2018 автором Максим Красный в разделе комментариев 0

рабочие марксизм
Почему наемному работнику необходимо изучать марксизм?

Рост цен, снижение зарплат и их систематические задержки, безработица, повышение пенсионного возраста, расцвет мракобесия, наркомания и нравственная деградация… Эти и многие другие общественные явления хорошо знакомы каждому наемному работнику. Мы с каждым днем живем все хуже, власть все настойчивее просит «потерпеть» и «затянуть пояса», а наши работодатели все жиреют, их банковские счета растут не по дням, а по часам, их головы болят от того, что они уже не знают на какую очередную прихоть бухнуть деньги.

Почему же все так происходит? Это призваны объяснять разнообразные системы: в интернете, печатных СМИ и по ТВ толпы аналитиков и экспертов наперебой объясняют происходящие явления в нашем обществе. От школьника и до академика, - каждый такой эксперт имеет свою собственную систему, объясняющую происходящие вокруг нас явления. Их объяснения могут быть верными, могут быть ошибочными, а могут являться самой наглой и бессовестной ложью. Каждая такая система очень яркая и пестрая, сразу же привлекает к себе внимание. Мы запросто найдем желтые, коричневые, зеленые, белые и красные, даже в полоску и шахматную клетку системы имеются. Каждый может выбрать себе систему, какая ему только понравится, и жить всю жизнь в ее рамках, довольствуясь готовыми раз и навсегда данными ответами.

Но какими бы не были эти системы, все они не дают нам возможности изменять происходящие явления. Будь-то рептилоиды, жидомасоны, либералы, «объективные причины», хороший или плохой президент Путин (либо его заменители типа Грудинина) – мы всегда оказываемся лишь пассивными наблюдателями стремительно разворачивающейся на наших глазах истории. Человек лишенный исторического творчества, вечная жертва неудачного «стечения» обстоятельств – вот единственное содержание всего кажущегося на первый взгляд многообразия. Выбор упаковки скрывает навязывание ее наполнения.

Сторонники данных систем объединяются в дискуссионные клубы по интересам, где с наслаждением обсуждают свою «единственную» всеобъясняющую систему мира или наоборот с остервенением спорят с поклонниками других систем. Но не единство признания безнадежности своего ведомого положения, не горячие дебаты о том, чья система лучше объясняет наше полное в ней бессилие – точно так же ничего не меняют вокруг нас. Мир остается таким, каким он был до этого. Его явления как действовали против наемных работников, так и продолжают действовать, время идет, жизнь все стремительнее ухудшается...

И вот в ряду красочных, но совершенно бесполезных на практике общественных систем – выделяется одна. Марксистская система мира не такая яркая, не дает сразу готовые ответы на все вопросы, и сторонников у нее пока еще не так много. Зато марксизм указывает нам на наше будущее, анализирует прошлое и настоящие, и на этой основе выводит из самой этой основы конкретные действия к изменению окружающего мира. Конечно, эта система требует от нас определенных усилий – здесь нужно думать, анализировать, самим искать решения… Зато и результат применения такой системы совершенно другой: из пассивного наблюдателя за миром каждый из нас превращается в активного исторического деятеля, который не слепо повинуется навязанным ему обстоятельствам, а сам создает благоприятные для себя обстоятельства. Начав изучать марксизм, мы начинаем понимаем, как и почему на самом деле совершается история. А это значит, что нам больше не требуется хороший или плохой президент, нам теперь не нужны толпы толкователей («экспертов»), разъясняющих нашу безысходность, мы уже не должны ждать, когда по чей-то чужой для нас милости созреют «объективные причины». Все происходящие вокруг нас явления человеческого общества уже перестают казаться нам какими-то далекими, непостижимыми и неизменными. Они становятся для нас понятными, а потому покоряются человеку и начинают ему служить. Стихия страшна лишь тогда, когда она действует слепо для нас. Как только мы понимаем ее природу, она легко покоряется нашей воле. Так было с огнем, водой, электричеством и прочими силами природы, которые не были созданы человеком. На очереди силы общества, созданные самими людьми. После их покорения, наступит планомерное развитие общества каждым его членом в интересах всех и как следствие каждого.

Вот почему нам, всем наемным работникам, необходимо изучать марксизм.



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