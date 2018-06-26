Митрохин подал в суд на "Яблоко"

Глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск на федеральное бюро партии из-за отмены решения о его выдвижении в мэры Москвы

"Я считаю, что бюро грубо нарушило устав партии вчера (…), регламент, масса других норм нарушено — начиная с того, что бюро не может отменять решение конференции [партии]. Я вчера об этом говорил и просил не позориться и не дискредитировать партию такими неправовыми решениями", - рассказал политик "Дождю".

"Горстка членов бюро, которые ко мне относятся с неприязнью из-за того, что, видимо, я слишком самостоятельности много проявляю, не просто игнорируют волю конференции, в которой 65 делегатов, но и грубейшим образом вмешиваются, вторгаются в компетенцию московского отделения и дезавуируют решение, на что не имеют никакого права. Я требую отмены этого решения", - отметил Митрохин.

Напомним, накануне стало известно, что федеральное бюро "Яблока" ссылаясь на нарушения устава, отменило принятое решение московской конференции партии о выдвижении кандидатуры Митрохина в мэры Москвы.