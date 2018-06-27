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Московский листок

Почему "заказчик убийства" Рохлина стал советником Путина?

Опубликовано 27.06.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

убийство юмашев рохлин
Почему "заказчик убийства" Рохлина стал советником Путина?

Выстрел в ночи

Два нехорошо совпавших события. Ровно 20 лет назад в ночь на 3 июля 1998 г. пуля наемного киллера оборвала жизнь замечательного человека, депутата Госдумы «мятежного» генерала Льва Рохлина.

И только что хозяин Кремля назначил своим «нештатным советником» бывшего шефа администрации Ельцина и его зятя Юмашева. Видят в этом совпадении что-то роковое.

Лев Яковлевич прошел Афганистан, все «горячие точки» кровоточащего Союза, первую чеченскую войну, получил тяжелое ранение, контузию, но выжил.

Это был честный и бесстрашный политик, вставший на путь открытой борьбы с ельцинским режимом. На пике популярности он организовал Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, которое стало мощной оппозиционной силой.

Если бы сбылись его планы по отстранению «всенародно пьющего» от власти, конечно, мы бы жили сейчас в другой стране. Не в сырьевой колонии. Не в этой коррумпированной и зависимой, где вовсю жируют олигархи, а большинство населения еле сводит концы с концами.

Думскую трибуну депутат Рохлин использовал для разоблачения высокопоставленных коррупционеров, открыто призвал Ельцина добровольно уйти в отставку с поста президента. Наращивал на него митинговое давление.

А в ответ на всю страну прозвучало: «Мы сметем этих Рохлиных…». Вскоре на передаче «Акулы пера» Лев Яковлевич признался: «Я знаю: уже заготовлен сценарий моего физического устранения, который будет замаскирован под «бытовую версию».

Стране только оставалось считать дни до роковой развязки. Все же понимали: этот самодур и узурпатор, приказавший ради сохранения власти расстрелять из танков Верховный Совет и защитников Конституции, не остановится ни перед чем.

В убийстве генерала сразу обвинили супругу Тамару Павловну. На долгих полтора года ее упрятали в СИЗО. Зачем? Если есть доказательства - передавайте дело в суд. Но их не было, и больную женщину гнобили в переполненных душных камерах, в то время как дома без ухода страдал больной сын Игорь – пожизненный инвалид I группы.

Хочешь к нему? Пиши «признательные показания», и мы тебя пощадим. Но она упорствовала: «Не убивала». 18-месячный тюремный прессинг не сломил ее.

И снова мы сегодня задаемся вопросом: кто же застрелил прошедшего Афган и Чечню боевого генерала, истинного национального лидера и патриота России?

Почему в день его убийства шеф КПРФ Г.Зюганов стал «героем дня» на гусинском НТВ? Рассуждая о «бытовой версии», он тем самым обеспечивал информационное прикрытие киллеров и заказчиков из «семьи».

А до этого, 20 мая, почти вся его фракции проголосовала за смещение Льва Рохлина с поста думского комитета по обороне. Путь к его физической расправе был открыт.

 

«Полторанин обвинил Путина…»

В 2010 г. вышел нашумевший бестселлер бывшего вице-премьера М.Полторанина «Власть в тротиловом эквиваленте». Она и проливает свет на подготовку покушения на несгибаемого борца с режимом.

Вот главное место: «Лев Яковлевич сказал, что по информации его агентов из службы безопасности «семьи» (видимо, СБП Коржакова - А.Г.), четверка в составе Бориса Ельцина, дочери-имиджмейкера Татьяны Дьяченко, руководителя администрации Валентина Юмашева и зама руководителя Александра Волошина обсуждали варианты устранения лидера ДПА. Любые решения - автокатастрофа или пуля снайпера в людном месте, - посчитали неприемлемыми, опасными для власти. Нужно организовать хитрую бытовую загогулину, чтобы была с «изюминкой».

А кому поручить? Дочка с зятем и предложили «подходящего человека с хорошей выучкой - Тихий». Таким псевдонимом они нарекли другого кремлевского чиновника. «У него холодные глаза и холодный рассудок. Работайте, сказал им Ельцин. Сделает - рассчитаемся» (М. Эксмо. Алгоритм, стр. 431).

У членов всесильной «семьи» в 2010 г. были все возможности опровергнуть утверждения об их причастности к убийству мятежного генерала. Подай они иски в суд о защите чести и достоинства - автоматически бы добились опровержения.

Но они не стали судиться. А время таких исков давно прошло (дается год). Стало быть, согласились, что они и есть «заказчики» покушения? Такими и вошли в общественное сознание...

Пресс-секретарь Песков смолчал даже тогда, когда в соцсетях замелькали заголовки: «Полторанин обвинил Путина в убийстве Рохлина» (http://newsland.com/user/4296724046/content/poltoranin-obvinil-putina-v-ubiistve-rokhlina/4115713 ).

Чего ж так, Дмитрий Сергеевич? Сказать нечего? А тогда изо всех информационных стволов клеймили ни в чем не повинную вдову. Будто это застрелила мужа - единственного в семье кормильца.

Однако эту клевету 8 июня 2001 г. в своем вердикте опроверг Верховный Суд. Он отменил Тамаре Рохлиной обвинительный приговор, как незаконный и несправедливый, распорядился выпустить ее из Можайской колонии на свободу. А дело предписал назначить к новому рассмотрению. Почему не оправдал?

- Это максимум, что могла сделать надзорная коллегия, - объяснили это половинчатое решение адвокаты истерзанной женщины. Если бы вы знали, какое давление оказывалось на Верховный Суд...

В СМИ не раз звучали версии о причастности спецслужб к устранению Льва Рохлина. Аналитики обратили внимание на одно странное совпадение. Он был застрелен в ночь на 3 июля. А 25 июля по указу Ельцина директором ФСБ стал никому не известный  чиновник из Питера В.Путин.

Без всякого сомнения, его оперативники тоже вели параллельное с генпрокуратурой расследование - все-таки убит депутат Госдумы. И к каким выводам пришли?

И вот спустя 20 лет «его высокопревосходительство» назначает «заказчика Юмашева» своим советником.

Многим бы хотелось услышать, что они знают об убийстве генерала Рохлина, которому лично на всю страну угрожал первый президент России.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
организатор убийства генерала.
без названия написал 27.06.2018 00:18
Смелее афтар! Ты же почти назвал организатора убийства генерала. Посты директора ФСБ за красивые глаза не дают
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