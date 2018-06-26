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Московский листок

Суд арестовал счета еще трех компаний группы "Сумма"

Опубликовано 26.06.2018 в разделе комментариев 0

Суд арестовал счета еще трех компаний группы "Сумма"

Суд арестовал счета Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и Объединенной зерновой компании (ОЗК) в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Суд арестовал счета трех компаний, входящих в группу "Сумма" - ЯТЭК, ПЭМЗ и ОЗК", - сказал собеседник агентства.

28 апреля Преображенский суд Москвы арестовал акции 13 компаний, входящих в группу "Сумма". Также арест был наложен на акции входящих в группу "Сумма" ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (Fesco) и ЗАО "Портофлот" (Санкт-Петербург).

Ранее Тверской суд Москвы арестовал имущество и банковские счета Магомедовых, а также счета некоторых активов "Суммы".

Напомним, в 2017 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в $1,4 млрд, он занимал 63 место по версии журнала Forbes. Сейчас миллиардеру и его брату, арестованным 31 марта в Москве по уголовному делу о крупных хищениях и организации преступного сообщества (ОПС), грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного срока.

По версии следствия братья Магомедовы организовали шесть эпизодов мошенничества и одну растрату, ущерб от которых превысил 2,5 млрд рублей. В частности, два инкриминируемых эпизода, по данным следствия, были связаны с подготовкой чемпионата мира по футболу. Как считают в следственном департаменте МВД, Магомедовы через компанию "Глобалэлектросервис", которая входит в группу "Сумма", организовали хищение 500 млн рублей бюджетных средств, выделенных по госконтракту под строительство футбольного стадиона "Арена-Балтика" на острове Октябрьский в Калининграде.

Еще 650 млн рублей, как считает следствие, бизнесменам Магомедовым и Артуру Максидову принесли махинации с обустройством возглавляемой последним компанией острова Крестовский в Санкт-Петербурге, где построена "Зенит-Арена". Свою вину они не признают.

 



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