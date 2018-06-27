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Московский листок

Королева разрешила британцам выйти из Европы

Опубликовано 27.06.2018 в разделе комментариев 0

британия королева
Королева разрешила британцам выйти из Европы

Королева Великобритании Елизавета II дала официальное согласие на выход страны из Евросоюза. Ранее документ одобрили обе палаты парламента. Выступая перед членами нижней палаты Британского парламента, ее спикер Джон Беркоу сообщил, что королева Елизавета II официально одобрила закон, предусматривающий выход страны из Евросоюза, сообщает агентство Reuters.

Удивляет не это - в конце концов, выход Британии из ЕС дело давно решенное.

А я вот о чем: взяла бы королева, да и не подписала!? Ну, мол, идите вы все в жопу, я против и подписывать не стану...

И что? Вот вам и референдум, и решение обеих палат парламента - все козе под хвост. Королев против, и всё.

Нам-то ведь Британию приводят как пример демократии, то есть выборной власти народа. А королева - это, мол, символ, она не правит. А выходит, что правит, и еще как - без королевы ни правительство назначить, ни войну объявить, ни парламент распутстить... Посмотрите, как премьер-министр Тереза Мэй раком к королеве подползает. 

Кстати, за отсутствием конституции, монархию в Британии нельзя назвать даже конституционной...

Если кто не понимает, о чем я - у нас что-то сильно любят британский королевский дом. Так, будто британская королева заодно и наша. Иногда просто пишут "королева", и сразу ясно, что не шведская или бельгийская.

И принц у них бесхозный имеется, без шансов на корону, во всяком случае, британскую... Кстати, Виндзоры ближайшие родственники Романовых, которых сто лет назад свергли, а теперь что-то опять полюбили.

Ох, как-то не к добру все эти новости...

Анатолий Баранов, республиканец



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